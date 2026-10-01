Accidente de helicóptero médico en isla Catalina deja dos muertos

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Un helicóptero médico que transportaba a un paciente se estrelló frente a la isla Catalina cerca de Los Ángeles, matando a dos personas y dejando a otras dos hospitalizadas, informaron las autoridades el jueves.

Guardia Costera y rescate activo

Los rescatistas continuaban buscando el jueves a una quinta persona que viajaba en la aeronave y desapareció después del accidente del miércoles por la noche.

La Guardia Costera, bomberos y buzos policiales del condado de Los Ángeles estuvieron entre el personal de emergencia que trabajó durante toda la noche, declaró la capitana de la Guardia Costera Stacey Crecy en una conferencia de prensa.

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"Todavía estamos realizando la búsqueda activa de la persona que está desaparecida y, además de eso, los buzos y el vehículo operado a distancia van a echar un vistazo a más de los restos y, con suerte, si hay un fuselaje hundido... esperamos tener una mejor imagen de eso esta mañana", indicó Crecy.

Investigación y detalles del accidente

Se desconoce por ahora la causa del siniestro. Crecy señaló que el helicóptero cayó poco después de despegar a poca distancia de la isla.

Las autoridades trabajaban en identificar a las víctimas, sostuvo.

"Creemos que la aeronave médica estaba transportando a una persona fuera de la isla para recibir atención médica adicional en el territorio continental", apuntó, agregando que no tenía más información sobre el traslado o el paciente.

Según información preliminar difundida por la Administración Federal de Aviación, el piloto y un miembro de la tripulación de cabina murieron. Otro miembro de la tripulación de cabina resultó gravemente herido y un pasajero tuvo lesiones menores, informó la agencia.

El accidente ocurrió 11 días después de que un helicóptero de extinción de incendios se estrellara, matando a dos pilotos en el Parque Nacional Yosemite en California, y dos semanas después de que un helicóptero de noticias se estrellara en Los Ángeles, matando a dos personas.

Los servicios de emergencia recibieron avisos del accidente poco antes de las 8 de la noche del miércoles y sacaron a cuatro personas del agua. Dos fueron declaradas muertas en el lugar y dos fueron trasladadas en condición estable a hospitales en el territorio continental, informó el departamento de bomberos.

Los bomberos en la isla pudieron llegar rápidamente al lugar en bote, apuntó Crecy.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte anunció que está investigando e identificó el helicóptero como un Eurocopter EC-135-P2. Personal de esa agencia debe llegar al lugar más tarde el jueves. La aeronave será llevada a una instalación segura para su evaluación, dijo un portavoz de esa instancia.

Las autoridades dijeron que el helicóptero estaba sumergido a 73 metros (240 pies) de profundidad frente a Catalina, que se encuentra a unos (35 kilómetros) (22 millas) del territorio continental del condado Los Ángeles.

El helicóptero aterrizó en la isla poco después de las 7 de la tarde tras un vuelo de 24 minutos desde un aeropuerto en Oceanside, California, según el servicio de seguimiento de vuelos Flightradar24.

El helicóptero era operado por REACH Air Medical Services, de Sacramento, California.

"En este momento, estamos recopilando información y coordinando con los servicios de emergencia y las autoridades", indicó la empresa en un comunicado. "Nuestros pensamientos están con las familias, seres queridos y colegas afectados por esta tragedia. Estamos enfocados en apoyar a nuestro equipo y a todos los afectados durante este momento increíblemente difícil".

Añadió que no podía compartir detalles adicionales, por respeto a las personas involucradas y a la respuesta de emergencia en curso.