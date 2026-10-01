Sheinbaum agradece confianza a dos años de gobierno
El cierre de la gira de rendición de cuentas se realizó en el Zócalo capitalino el domingo.
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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 1 (EL UNIVERSAL).- Al cumplir este 1 de octubre dos años de llegar al gobierno de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció a las mexicanas y a los mexicanos la confianza y el cariño.
Presidenta Sheinbaum agradece apoyo y compromiso
"Gracias, gracias, gracias. Seguimos adelante, juntas y juntos. Amor correspondido", escribió en sus redes sociales, donde compartió un video de su trabajo durante este tiempo.
Agregó que este día se cumplen dos años "de caminar juntas y juntos": "Dos años en los que hemos compartido esfuerzos, alegrías y también los desafíos de seguir transformando nuestro país".
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Cierre de gira de rendición de cuentas en el Zócalo
"Gracias por la confianza, por el cariño y por no soltar nunca este camino que hacemos entre todas y todos", expresó la mandataria federal.
En su conferencia de prensa mañanera de este jueves en Palacio Nacional, recordó que para conmemorar esta fecha, el domingo cerró en en Zócalo de la Ciudad de México su gira de rendición de cuentas.
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