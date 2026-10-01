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Ciencia y Tecnología

Adiós a las cucarachas en cocina y baño

Aceites esenciales como menta y eucalipto actúan como repelentes naturales contra cucarachas.

Por El Universal

Octubre 01, 2026 09:12 p.m.
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Adiós a las cucarachas en cocina y baño
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 1 (EL UNIVERSAL).- Durante la transición hacia la época más fría del año, la presencia de insectos indeseados dentro de las viviendas tiende a incrementarse.

      USDA alerta sobre control de cucarachas en cocina y baño

      Diversos organismos de salud ambiental coinciden en que las cucarachas abandonan los espacios exteriores para buscar humedad, alimento y refugio en zonas clave del hogar como la cocina y el baño.

      Ante esta problemática, existen métodos preventivos y soluciones de origen natural que eliminan la necesidad de manipular ácido bórico o bicarbonato de sodio, ofreciendo alternativas seguras para los habitantes y las mascotas.

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      De acuerdo con guías de control de plagas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la caída en las temperaturas exteriores motiva a las cucarachas a buscar entornos protegidos que mantengan condiciones óptimas para su supervivencia.

      Los espacios detrás de electrodomésticos, las hendiduras bajo las tarjas de la cocina, las tuberías del baño y los rincones oscuros representan las áreas con mayor riesgo de infestación.

      Aceites esenciales y prevención para eliminar cucarachas

      Para prevenir la entrada de estos insectos, las recomendaciones sanitarias oficiales sugieren sellar grietas en muros, colocar rejillas de protección en los drenajes y mantener una limpieza rigurosa, eliminando cualquier residuo orgánico o acumulación de agua estancada que sirva como fuente de alimento y bebida.

      Existen repelentes basados en ingredientes botánicos cuya eficacia está documentada por instituciones de investigación agrícola y de salud pública.

      Según estudios publicados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), los aceites esenciales con aromas intensos (como los extraídos de la menta piperita, el eucalipto, el árbol de té y el laurel) actúan como barreras aromáticas naturales que ahuyentan a estos insectos al alterar su sistema sensorial.

      La aplicación de estas alternativas consiste en diluir unas gotas de aceite esencial en agua para rociar las superficies de tránsito, los zócalos y las entradas de drenaje.

      Asimismo, la colocación de hojas de laurel trituradas en las esquinas de los muebles de cocina y debajo de los lavabos constituye otro método físico seguro para mantener limpios los espacios sin la necesidad de utilizar pesticidas comerciales o mezclas químicas tradicionales.

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