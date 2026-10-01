Marina del Pilar ordena revisar contratos con empresas señaladas por EU

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

TIJUANA, BC., octubre 1 (EL UNIVERSAL).- La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda (Morena) instruyó una revisión exhaustiva de empresas o personas, señaladas en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y, mientras aclaren su situación jurídica, no podrán participar en nuevas licitaciones estatales.

"No vamos a encubrir a nadie ni a prejuzgar; vamos a esclarecer los hechos con documentos y con absoluta disposición frente a las autoridades competentes", enfatizó la mandataria.

Ávila Olmeda explicó que, a partir del señalamiento emitido por la agencia estadounidense a empresas, la instrucción al interior de su gabinete es clara y puntual: revisar minuciosamente cualquier antecedente contractual.

Gobernadora instruye revisión minuciosa de contratos

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La gobernadora aclaró que las instituciones públicas adjudican contratos con base estricta en la información, los registros del padrón de proveedores y las restricciones jurídicas vigentes al momento de celebrar los procesos administrativos.

"El principio es muy claro: cuando se contrató, se hizo conforme a la información y la situación jurídica entonces disponibles. En ese momento no existía inhabilitación, sanción previa ni impedimento legal alguno para celebrar dichos actos. Hoy existe información nueva y, a partir de ella, actuamos en consecuencia: revisando a fondo, descartando cualquier riesgo y dando vista a los órganos de control", informó.

Fiscalía General mantiene autonomía en procesos de compra

Respecto a los contratos, precisó que corresponden a equipamiento, suministros e infraestructura técnica para el fortalecimiento operativo.

Por otra parte, la administración estatal puntualizó que organismos como la Fiscalía General del Estado (FGE) cuentan con autonomía constitucional, presupuestal y de gestión administrativa para ejecutar sus propios procesos de compra y resguardo documental.