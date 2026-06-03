Detienen a Antonio Molina, exjefe de prisiones, por crimen organizado
La Fiscalía General de la República investiga una red criminal que desvió recursos públicos durante las administraciones de Calderón y Peña Nieto.
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CIUDAD DE MÉXICO, junio 3 (EL UNIVERSAL).- Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron en la Ciudad de México a Antonio Molina Díaz, quien fue coordinador general de Prevención y Readaptación Social de 2013 a 2018, en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por presunto crimen organizado y peculado con el fin de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Acciones de la autoridad
Por medio de un comunicado, la Fiscalía detalló que esto es derivado de una investigación sobre una red criminal, la cual habría desviado recursos públicos del Estado mexicano.
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