Detienen a Antonio Molina, exjefe de prisiones, por crimen organizado

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 3 (EL UNIVERSAL).- Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron en la Ciudad de México a Antonio Molina Díaz, quien fue coordinador general de Prevención y Readaptación Social de 2013 a 2018, en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por presunto crimen organizado y peculado con el fin de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Acciones de la autoridad

Por medio de un comunicado, la Fiscalía detalló que esto es derivado de una investigación sobre una red criminal, la cual habría desviado recursos públicos del Estado mexicano.