Anuncia Harfuch inicio de Escuela para Mandos

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que se puso en marcha la Escuela para Mandos, en la Academia Nacional de Seguridad Pública, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

"Aquí se formarán las y los próximos secretarios de Seguridad Pública, subsecretarios y mandos de distintas áreas como operación policial, investigación, inteligencia", detalló el titular de la SSPC.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 14 de abril en Palacio Nacional, García Harfuch indicó que esta Escuela tiene como objetivo fortalecer la profesionalización de las policías estatales y municipales, así como desarrollar capacidades para atender de manera integral los factores que generan la violencia y aumentar la coordinación entre el gabinete de Seguridad y las entidades federativas.

Apuntó que el Gabinete de Seguridad impulsó de manera conjunta este modelo de formación, "para preparar a quienes asumen responsabilidades de conducción en las instituciones de seguridad federales estatales y municipales para consolidar cuadros mejor preparados, con apego a los derechos humanos, honestidad y un enfoque centrado en la atención a las causas".

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"Dentro de la Academia Nacional de Seguridad se instalará la Escuela de Mandos, con el propósito de homologar, por primera vez, la formación y los conocimientos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y el Centro Nacional de Inteligencia, así como, por supuesto, también recoger muy buenas prácticas que hay en algunas policías estatales", abundó.

"El objetivo es contar con mandos altamente preparados para atender a la ciudadanía en materia de seguridad pública, sirviendo al país con honestidad, lealtad, disciplina y sobre todo, con una profunda convicción de servicio.

"Esta escuela de mandos fortalecerá sus capacidades para la conducción operativa, la planeación estratégica y la toma de decisiones en campo para el gabinete de Seguridad", agregó García Harfuch al destacar la capacitación permanente.

Además, se abrirán espacios para elementos que quieran participar de Policías o Fiscalías estatales.