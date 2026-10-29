Anuncian enorme inversión conjunta para obra hídrica

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Ciudad de México.- El gobierno de México y el de Jalisco anunciaron una inversión conjunta de 24 mil 700 millones de pesos para mejorar el abasto y garantizar agua de calidad para la Zona Metropolitana de Guadalajara, sin recurrir al endeudamiento ni a la privatización del servicio.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Federación, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), destinará 14 mil 500 millones de pesos a la construcción de nuevos acueductos y la ampliación de infraestructura potabilizadora, mientras que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció una aportación estatal de 10 mil 200 millones de pesos.

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal explicó que los millonarios recursos se obtendrán de ahorros en otros proyectos de Conagua y de ajustes presupuestales para orientar recursos fiscales a las obras durante 2027 y 2028.

"Tomamos la decisión en el trabajo conjunto de que el gobierno federal ponga cerca de 14 mil 500 millones de pesos para poder garantizar que se lleve a cabo esta obra; al mismo tiempo, el gobierno de Jalisco también va a poner una parte de la obra", explicó.

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Asimismo, Sheinbaum sostuvo que la inversión conjunta permitirá evitar una deuda y atender las necesidades de la segunda zona metropolitana más poblada del país, mediante un proyecto que aprovechará al máximo la presa El Zapotillo.

De los 14 mil 500 millones de pesos que aportará el gobierno federal, 9 mil 300 millones se destinarán al nuevo acueducto Chapala-Guadalajara, mientras que otros 5 mil 200 millones financiarán el acueducto Calderón-San Gaspar y la ampliación de la planta potabilizadora de San Gaspar, explicó el director general de la Conagua, Efraín Morales López.

Aseguró que las obras permitirán incrementar el suministro en mil 200 litros por segundo y atender los problemas de abasto y de calidad del agua.