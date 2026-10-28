PlayStation Plus: tres videojuegos que llegarán gratis en noviembre

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En noviembre, PlayStation añadirá tres videojuegos gratuitos a su catálogo, el cual forma parte del servicio de suscripción de pago de Sony Interactive Entertainment, PlayStation Plus.

Estos títulos estarán disponibles para jugar a partir del martes 3 de noviembre y hasta el lunes 30 de noviembre de 2026.

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Cabe señalar que, para conservar el acceso a la licencia de estos juegos, debe estar activa la membresía al servicio. Si el pago llegara a interrumpirse, los juegos se bloquearán de manera temporal y se reactivarán al realizar el pago.En esta ocasión, PlayStation optó con consentir a los jugadores con tres experiencias diferentes: acción y supervivencia, exploración clásica y estrategia con cartas.Dead Island 2: (PS4 y PS5)En este juego, Los Ángeles se transforma en un territorio devastado por una infección que convierte a sus habitantes en zombis. Los jugadores tendrán que recorrer múltiples escenarios en la ciudad, mientras completan misiones y se enfrentan a hordas de enemigos.Este título sigue un sistema de combate cuerpo a cuerpo y permite utilizar distintas armas para acabar con los infectados. Puede jugarse en solitario o utilizar el modo cooperativo en línea para divertirse hasta con tres jugadores.Tomb Raider IV al VI Remastered: (PS4 y PS5)Los fanáticos de Lara Croft podrán revivir estos tres clásicos títulos de la colección:- Tomb Raider: The Last Revelation.- Tomb Raider: Chronicles.- Tomb Raider: The Angel of Darkness.Monster Train 2: (PS5)En este título de estrategia y aventura, los jugadores comandarán clanes formados de una improvisada alianza entre antiguos ángeles y demonios, para enfrentarse a poderosos Titanes que han tomado el control del Cielo.La mecánica combina el reclutamiento de unidades, el diseño de estrategias, la construcción de mazos, elementos roguelite y combates por turnos. El juego está conformado por cinco clanes, cada uno con habilidades y estilos de juego distintos.- Fórmula 1 2025 (F1 25)- Hunt: Showdown 1896- Earth Defense Force: World Brothers 2Para disfrutar de los beneficios, regalos y descuentos mensuales que ofrece el servicio cada mes, debes ingresar al portal digital de Sony o acceder directamente desde tu consola. Para completar tu suscripción, sigue estos pasos:1. Accede a la PlayStation Store: en la pantalla de inicio selecciona el ícono de PlayStation Plus.2. Elige un plan de suscripción: selecciona entre los tres diferentes niveles disponibles (Essential, Extra o Deluxe).3. Selecciona la frecuencia: elige si prefieres pagar de forma mensual, trimestral o anual.4. Confirma tu pago: sigue las instrucciones en pantalla para añadir o seleccionar un método de pago. Y finaliza tu compra.