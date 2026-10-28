logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GP México: Checo Pérez celebra 300 carreras de F1

Fotogalería

GP México: "Checo" Pérez celebra 300 carreras de F1

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Ciencia y Tecnología

PlayStation Plus: tres videojuegos que llegarán gratis en noviembre

Los suscriptores deben mantener activa su membresía para conservar acceso a los juegos gratuitos de noviembre.

Por El Universal

Octubre 28, 2026 05:54 p.m.
A
PlayStation Plus: tres videojuegos que llegarán gratis en noviembre
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En noviembre, PlayStation añadirá tres videojuegos gratuitos a su catálogo, el cual forma parte del servicio de suscripción de pago de Sony Interactive Entertainment, PlayStation Plus.


      Estos títulos estarán disponibles para jugar a partir del martes 3 de noviembre y hasta el lunes 30 de noviembre de 2026.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Cabe señalar que, para conservar el acceso a la licencia de estos juegos, debe estar activa la membresía al servicio. Si el pago llegara a interrumpirse, los juegos se bloquearán de manera temporal y se reactivarán al realizar el pago.
      En esta ocasión, PlayStation optó con consentir a los jugadores con tres experiencias diferentes: acción y supervivencia, exploración clásica y estrategia con cartas.
      Dead Island 2: (PS4 y PS5)
      En este juego, Los Ángeles se transforma en un territorio devastado por una infección que convierte a sus habitantes en zombis. Los jugadores tendrán que recorrer múltiples escenarios en la ciudad, mientras completan misiones y se enfrentan a hordas de enemigos.
      Este título sigue un sistema de combate cuerpo a cuerpo y permite utilizar distintas armas para acabar con los infectados. Puede jugarse en solitario o utilizar el modo cooperativo en línea para divertirse hasta con tres jugadores.
      Tomb Raider IV al VI Remastered: (PS4 y PS5)
      Los fanáticos de Lara Croft podrán revivir estos tres clásicos títulos de la colección:
      - Tomb Raider: The Last Revelation.
      - Tomb Raider: Chronicles.
      - Tomb Raider: The Angel of Darkness.
      Monster Train 2: (PS5)
      En este título de estrategia y aventura, los jugadores comandarán clanes formados de una improvisada alianza entre antiguos ángeles y demonios, para enfrentarse a poderosos Titanes que han tomado el control del Cielo.
      La mecánica combina el reclutamiento de unidades, el diseño de estrategias, la construcción de mazos, elementos roguelite y combates por turnos. El juego está conformado por cinco clanes, cada uno con habilidades y estilos de juego distintos.
      - Fórmula 1 2025 (F1 25)
      - Hunt: Showdown 1896
      - Earth Defense Force: World Brothers 2
      Para disfrutar de los beneficios, regalos y descuentos mensuales que ofrece el servicio cada mes, debes ingresar al portal digital de Sony o acceder directamente desde tu consola. Para completar tu suscripción, sigue estos pasos:
      1. Accede a la PlayStation Store: en la pantalla de inicio selecciona el ícono de PlayStation Plus.
      2. Elige un plan de suscripción: selecciona entre los tres diferentes niveles disponibles (Essential, Extra o Deluxe).
      3. Selecciona la frecuencia: elige si prefieres pagar de forma mensual, trimestral o anual.
      4. Confirma tu pago: sigue las instrucciones en pantalla para añadir o seleccionar un método de pago. Y finaliza tu compra.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      PlayStation Plus: tres videojuegos que llegarán gratis en noviembre
      PlayStation Plus: tres videojuegos que llegarán gratis en noviembre

      PlayStation Plus: tres videojuegos que llegarán gratis en noviembre

      SLP

      El Universal

      Los suscriptores deben mantener activa su membresía para conservar acceso a los juegos gratuitos de noviembre.

      Recuperación tras cáncer: recomendaciones de nutrición y ejercicio
      Recuperación tras cáncer: recomendaciones de nutrición y ejercicio

      Recuperación tras cáncer: recomendaciones de nutrición y ejercicio

      SLP

      Pulso Online

      Tratamientos oncológicos pueden afectar masa muscular y salud ósea, por lo que se requiere atención personalizada

      ¿Cómo pedir reemplazo de iPhone Duo si salió defectuoso?
      ¿Cómo pedir reemplazo de iPhone Duo si salió defectuoso?

      ¿Cómo pedir reemplazo de iPhone Duo si salió defectuoso?

      SLP

      El Universal

      Reportes de grietas y líneas en pantalla del iPhone Duo generan dudas sobre su durabilidad.

      ¿Cuántas tortillas de harina se pueden comer diario?
      ¿Cuántas tortillas de harina se pueden comer diario?

      ¿Cuántas tortillas de harina se pueden comer diario?

      SLP

      El Universal

      El consumo excesivo de tortillas de harina puede aumentar colesterol, presión arterial y causar molestias digestivas.