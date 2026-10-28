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Brewers vs Rays: Horario y canales para ver la Serie Mundial

Milwaukee lidera 3-1 la serie y puede coronarse en el Tropicana Field.

Por El Universal

Octubre 28, 2026 05:41 p.m.
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Brewers vs Rays: Horario y canales para ver la Serie Mundial
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      El beisbolista Drew Rasmussen abrirá por Tampa Bay con solo tres días de descanso en el quinto juego de la Serie Mundial contra los Cerveceros de Milwaukee, con el objetivo de evitar la eliminación de los Rays.


      Rasmussen, un derecho de 31 años, realizó 89 lanzamientos a lo largo de tres innings y dos tercios en el segundo juego el sábado y se fue sin decisión. Milwaukee remontó para imponerse 5-4 y tomar ventaja de 2-0 en la serie.

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      En tanto que Jacob Misiorowski estaba programado para abrir con el descanso habitual de cuatro días por los Cerveceros, que lideran 3-1 la serie al mejor de siete después de desperdiciar una ventaja en la 12da entrada en una derrota 4-3 el martes.
      Tampa Bay utilizó a siete lanzadores el martes: el abridor Griffin Jax, junto con los relevistas Kevin Kelly, Nick Martínez (abridor del primero juego), Bryan Baker, Tyler Wells, Cam Booser e Ian Seymour.
      Esta noche, los Cerveceros de Milwaukee podrían coronarse en el Tropicana Field, casa de los Tampa Bay Rays, en caso se llevarse el Juego 5 de la Serie Mundial de la Major League Baseball (MLB).
      Fecha: miércoles 28 de octubre
      Horario: 18:00
      Transmisión: Canal 9, ESPN y FOX

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      Milwaukee lidera la serie 3-1 tras remontar en el segundo juego contra Tampa Bay.