PRI y PAN en Senado van contra "súper poderes" de presidencia del INE

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Las bancadas del PRI y PAN en el Senado de la República presentaron por separado iniciativas que buscan eliminar los "súper poderes" a quien asuma la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para frenar actos de corrupción, contratos a modo a empresarios y la contratación de funcionarios que no cumplen con los requisitos.

En medio de la crisis en dicha institución por el escándalo y renuncia de Guadalupe Taddei Zavala, a quien se le acusa de presuntos actos de corrupción, conflicto de interés, desvío de recursos públicos y abuso de poder, Morena intentó deslindarse del nombramiento de la hoy exfuncionaria a pesar de los videos transmitidos en la sesión donde el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, respaldó su nombramiento.

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¿Cuál es la iniciativa del PAN?La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) presentó la iniciativa de Ley anti Taddei, donde propuso eliminar la facultad de la Presidencia del Consejo General del INE con el objetivo de designar directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, de forma que nada más proponga los nombramientos y la decisión corresponda a este Consejo General.Además, ordena revisar en un plazo de 30 días naturales los nombramientos hechos bajo la facultad de designación directa vigente desde octubre de 2024, en otras palabras, bajo la administración de la exconsejera presidenta, sin que ello implique remociones automáticas; cualquier separación deberá sujetarse a las causas y procedimientos legales aplicables.¿Cuál es la iniciativa del PRI?Por su parte, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó la iniciativa que busca restablecer el carácter colegiado del órgano superior de dirección del Instituto Nacional Electoral y revertir la concentración de atribuciones introducida en 2024 en favor de la Presidencia del Consejo General para designar directamente a las personas titulares de las direcciones ejecutivas y de las unidades técnicas del Instituto.La reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales propone establecer que cuando se produzca una vacante definitiva en una dirección ejecutiva o unidad técnica cuya titularidad deba ser designada por el Consejo General, la Presidencia del Consejo General deberá presentar una propuesta para ocuparla dentro de los 20 días hábiles siguientes.Asimismo, el currículum, la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos legales y una exposición de las razones de idoneidad de la persona propuesta deberán hacerse públicos, cuando menos, cinco días hábiles antes de que el Consejo General discuta y vote la designación. El Consejo General deberá resolver la propuesta dentro de los diez días hábiles siguientes a su publicación. La designación requerirá cuando menos ocho votos.También, en caso de que la propuesta no obtenga la votación requerida, la Presidencia del Consejo General deberá presentar una candidatura diferente dentro de los 10 días hábiles siguientes.Cuando dos propuestas consecutivas para la misma vacante no obtengan cuando menos ocho votos, tres o más consejeras o consejeros electorales podrán presentar una o más candidaturas alternativas. Todas las candidaturas deberán cumplir los requisitos de publicidad e idoneidad previstos en el numeral anterior y, en cualquier caso, la designación definitiva requerirá cuando menos ocho votos.