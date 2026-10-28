Miles de creyentes de San Judas Tadeo llegan a venerarlo

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Como cada año, la cantidad de creyentes a San Judas Tadeo que acuden a su celebración anual se desbordó más allá del templo de San Hipólito.

Durante un recorrido este miércoles 28 de octubre, las historias de fe, devoción y agradecimiento se hicieron presentes en la iglesia de Calzada México Tenochtitlán y Paseo de la Reforma.

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Sonia viajó desde la sierra de Oaxaca, acompañada de su familia, simplemente para dar gracias a San Judas por un año más de vida."Hicimos como 12 horas desde la sierra hasta acá, llegamos en la madrugada; primero fue un transporte de San Antonino a Oaxaca y de allí otro hasta acá... Para darle gracias a San Judas", afirmó.Junto a Sonia viaja su hijo, sobrinos y hermanos; en total son 12 familiares que ahorraron semanas para poder viajar a la Ciudad de México.Esta tarde, entre los miles de devotos, estaban quienes regalaban algo a los demás asistentes, como Álvaro, quien regaló cientos de kilos de carnitas desde una camioneta en Paseo de la Reforma."Por favor, hagan una fila, va a alcanzar para todos, traje cinco cazos, va a alcanzar para todos", gritó a la multitud el creyente, quien prefirió no dar entrevistas porque no quería que se malinterpretaran sus intenciones.También estaban quienes regalaron pozole, pulseras, medallas, dulces y tarjetas con la imagen y una oración al llamado "santo de las causas difíciles".Héctor, quien trabaja en un ciclotaxi, aseguró que su devoción a San Judas comenzó hace 30 años, pero aumentó luego de haber sufrido un accidente en el que tuvo varias fracturas."Comencé solito porque vi que es milagroso, es muy milagroso; ahorita vengo con mis muletas, pero ya estoy más recuperado".SSC vigila la celebración religiosaLa Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que se desplegaron 350 policías como parte del operativo de seguridad y vialidad con motivo de la celebración anual en honor a San Judas Tadeo, en el templo de San Hipólito y San Casiano.La SSC comunicó que el dispositivo se llevará a cabo los días 27 y 28 de octubre, con el objetivo de salvaguardar la integridad física y patrimonial de los feligreses, peregrinos y visitantes que acudirán al recinto religioso.