Actor cuenta cómo logró salir del tren que chocó en Toledo

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Actor español Manuel Bandera, quien ha participado en producciones como "Kika" y "¡Átame!", viajaba este miércoles, 28 de octubre, en un tren AVE con destino a Sevilla, donde tenía previsto grabar una gala del programa "La gran audición", un concurso de talento musical.

El convoy circulaba por la zona de Urda, en Toledo, cuando, durante las primeras horas de la mañana, chocó contra otro tren en un accidente trágico.

Choque de tren en Toledo: cifras y consecuencias

De acuerdo con cifras del Gobierno español, el número de fallecidos por el suceso ascendió a al menos 68. Bandera viajaba en el primer vagón del tren y, aunque sufrió algunas contusiones y heridas, su estado general es bueno.

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Relato de Manuel Bandera sobre el accidente

En declaraciones a Canal Sur, relató cómo logró salir del convoy junto con otras personas. "Hemos podido romper una ventana y salir para afuera", dijo, quien también expresó su impresión ante lo ocurrido: "Lo que he visto ha sido un horror".

Bandera señaló que siente que ha vuelto a nacer, pues el accidente pudo haber tenido consecuencias distintas. La colisión ocurrió unos 30 minutos después de que abordara el tren.

Según su relato, el convoy se detuvo debido a la acumulación de tráfico y, poco después de reanudar la marcha, sintió un fuerte frenazo y el impacto.

"He sentido cómo se iba saliendo el tren de la vía y estaba rezando porque no volcara el vagón", recordó.

Manuel Bandera es un actor y bailarín español nacido el 12 de diciembre de 1960 en Málaga. A lo largo de su trayectoria, ha trabajado en cine, televisión y teatro.

La película "Las cosas del querer", dirigida por Jaime Chávarri y estrenada en 1989, lo lanzó a la fama. Posteriormente, participó en cintas como "Kika" y "¡Átame!", del director Pedro Almodóvar.

En televisión, ha formado parte de producciones como "El Choco", "Bandolera" y "Acacias 38", mientras que en teatro ha participado en montajes de musicales como "Chicago", "A Chorus Line" y "Cabaret".