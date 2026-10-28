Jesús Ochoa sufre caída en Perfume de Gardenias: productor informa
El productor Omar Suárez confirmó que Jesús Ochoa está en reposo y podría regresar al escenario pronto.
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La caída que tuvo hace unos días Jesús Ochoa desde una altura considerable mientras actuaba en "Perfume de Gardenias", sólo quedó en un susto, analgésicos y uso provisional de muletas.
Omar Suárez, productor de la obra, aseguró esta tarde que el actor se encuentra bien y guardando reposo, por lo que, si evoluciona favorablemente, regresaría al escenario el próximo fin de semana.
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La alerta inició cuando Luis de Alba, compañero de reparto de Ochoa, dijo que su colega había caído y sido hospitalizado, porque no podía ni caminar.
En sus redes sociales, Jesusa Ochoa, hija del histrión, tranquilizó a todos cuando apuntó que la caída había sido desde tres metros y no 10, además de que estaba bien.
Y Suárez, el productor, confirmó los hechos en un encuentro con la prensa.
"No fue nada grato", apuntó sobre la caída.
"Él está tomando reposo, se le hicieron todos los estudios, fue aparatoso, pero fue un susto, está con muletas. Vino ayer al ensayo con muletas y él realmente tenía que descansar. El tenía toda la intención de trabajar, pero la salud es lo primero y de manera responsable financieramente hicimos lo que teníamos que hacer", subrayó Suárez.
El productor presentó hoy la obra "Los lobos" donde también estará Ochoa.
"El sigue en 'Perfume' y aquí, que eso quede claro", precisó.
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