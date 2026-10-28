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¿Abrirán los bancos el 1 y 2 de noviembre por el Día de Muertos?

Las sucursales bancarias no operarán el 1 y 2 de noviembre, según el calendario oficial de la CNBV.

Por El Universal

Octubre 28, 2026 05:43 p.m.
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¿Abrirán los bancos el 1 y 2 de noviembre por el Día de Muertos?
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      El Día de Muertos no solo cambia la rutina de miles de familias en México, también puede complicar algunos pendientes financieros.


      Aunque el 1 y 2 de noviembre son fechas dedicadas a recordar a los seres queridos que ya fallecieron, no todos los trabajadores tienen descanso y existe una duda que surge cada año: ¿abrirán los bancos durante estas celebraciones o habrá que esperar para hacer trámites? Por lo que a continuación te lo decimos.

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      Quienes tengan previsto acudir al banco durante el Día de Muertos deberán tomar precauciones. El domingo 1 de noviembre, las sucursales de la mayoría de las instituciones bancarias permanecerán cerradas, como ocurre habitualmente durante los fines de semana.
      Sin embargo, el cierre no termina ahí. El lunes 2 de noviembre también será un día inhábil para las instituciones financieras, por lo que no habrá atención habitual en ventanillas.
      Aunque estas fechas no aparecen entre los días de descanso obligatorio establecidos por la Ley Federal del Trabajo (LFT), de acuerdo con el calendario oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los bancos sí consideran ese día como festivo.
      Que las sucursales cierren sus puertas no significa que todas las operaciones financieras queden suspendidas. Durante el domingo 1 y el lunes 2 de noviembre, los clientes podrán recurrir a distintas alternativas para resolver pendientes sin acudir a una ventanilla.
      Los cajeros automáticos permitirán retirar efectivo y realizar las operaciones que tenga habilitadas cada equipo. También será posible utilizar la banca por internet y las aplicaciones móviles para consultar saldos, revisar movimientos o realizar transferencias, según las funciones disponibles en cada institución.
      Aun así, es importante considerar que algunas operaciones pueden reflejarse hasta el siguiente día hábil, dependiendo del tipo de movimiento y de las condiciones del banco. Por eso, si se necesita realizar un trámite que requiere atención personal o entregar documentación, lo más recomendable es anticiparse al cierre.
      Además de las fechas relacionadas con el Día de Muertos, las instituciones bancarias suspenden la atención al público durante otros días establecidos en el calendario oficial.
      Entre los días señalados se encuentra el 1 de enero, así como el primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero, y el tercer lunes de marzo, por el aniversario del natalicio de Benito Juárez.
      También se contempla el 1 de mayo, por el Día del Trabajo, y el 16 de septiembre, por la Independencia de México. En noviembre, el calendario incluye el 2 de noviembre y el tercer lunes del mes, relacionado con la conmemoración de la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre.
      A estas fechas se suman el 12 y 25 de diciembre, además de los sábados y domingos, ya que esos días las sucursales no operan durante los fines de semana.

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