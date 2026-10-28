Muere Cuauhtémoc Cárdenas, figura histórica de la izquierda mexicana

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Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y uno de los principales referentes de la izquierda mexicana, falleció este miércoles a los 92 años, de acuerdo con información publicada por medios nacionales e internacionales.

Hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río, el ingeniero civil tuvo una trayectoria central en la transformación del sistema político mexicano y en la construcción de una alternativa electoral al Partido Revolucionario Institucional (PRI), organización en la que militó durante más de tres décadas.

Ruptura con el PRI y surgimiento de la oposición

Su ruptura con el priismo ocurrió en la década de 1980, cuando se opuso a los mecanismos de selección de candidaturas presidenciales y cuestionó el rumbo político del partido. Junto con otros dirigentes, impulsó la Corriente Democrática, movimiento que derivó en una de las principales expresiones de oposición al régimen.

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El 14 de octubre de 1987 fue postulado como candidato presidencial por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM). Posteriormente, otras fuerzas políticas se sumaron a su candidatura para conformar el Frente Democrático Nacional (FDN).

Elecciones presidenciales de 1988 y legado democrático

En las elecciones presidenciales del 6 de julio de 1988 contendió contra Carlos Salinas de Gortari, candidato del PRI, y Manuel J. Clouthier, del Partido Acción Nacional (PAN). La llamada "caída del sistema", durante el conteo electoral, desencadenó una crisis política y denuncias de fraude que marcaron la historia democrática del país.

Cárdenas volvió a competir por la Presidencia en 1994 y 2000. En 1997 ganó la elección para la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal, con lo que se convirtió en el primer titular de ese cargo elegido mediante el voto ciudadano.

Como gobernador de Michoacán, dirigente político y referente de la oposición, mantuvo una presencia relevante en la vida pública nacional. En 1989 participó en la fundación del PRD, partido que aglutinó a distintas corrientes de izquierda y que durante años fue una de las principales fuerzas opositoras del país.

En sus últimos años continuó participando en el debate público sobre democracia, desigualdad, soberanía energética y el rumbo político de México. En marzo de 2026 asumió la presidencia honoraria de la Comisión Consultiva del Petróleo de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Su trayectoria quedó ligada a la disputa electoral de 1988, al fortalecimiento de la oposición y a una etapa de cambios que contribuyó a modificar el sistema de partidos en México.