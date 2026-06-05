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Aparece muñeco de peluche en otro crimen en Sinaloa

Joven fue asesinada en Culiacán; dejan un cerdito a un lado

Por El Universal

Junio 05, 2026 03:00 a.m.
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Aparece muñeco de peluche en otro crimen en Sinaloa
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      Culiacán, Sin.- Una joven de 28 años, identificada como Perla del Rocío, fue asesinada en la colonia Rincón de Humaya, en la ciudad de Culiacán. A un lado del cuerpo fue dejado un cerdito de peluche color rosa; se trata de la sexta víctima junto a la cual se encuentra un peluche con las mismas características, en lo que se presume se trata de un mensaje criminal.

      De acuerdo con información oficial, las fuerzas de seguridad fueron alertadas sobre detonaciones de armas de fuego en la calle Manaslú. Al llegar al lugar encontraron el cuerpo de la mujer al interior de un vehículo.

      El cadáver tenía varios impactos de bala. Una de las versiones sobre este ataque es que dos jóvenes viajaban en una motocicleta y sorprendieron a la mujer cuando había estacionado su auto; le dispararon en varias ocasiones para después perderse entre las calles.

      Desde el 15 de mayo pasado se han contado seis asesinatos de hombres y mujeres en los que a las víctimas les dejan peluches de cerdito de color rosa.

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      Las autoridades no han explicado qué mensaje se pretende dar ni de qué bando viene. Una versión extraoficial señala que podría tratarse de venganzas por supuestamente cambiar de bando.

      Las señales

      Desde septiembre de 2024, cuando iniciaron los enfrentamientos en Sinaloa entre los grupos criminales de "Los Chapitos" y "Los Mayitos", ambos bandos han dejado mensajes en sus víctimas.

      En un inicio, "Los Chapitos" ponían sombreros a sus rivales asesinados, en referencia a "El Mayo", y a quien se le conocía como "El Señor del Sombrero".

      "Los Mayitos" dejaban cajas de pizza a las personas que asesinaban, pues a "Los Chapitos", hijos del exnarcotraficante Joaquín, "El Chapo", Guzmán, también se les conoce como "La Chapiza".

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