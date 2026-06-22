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Apoyo a Pemex mengua los ingresos tributarios: CIAT

México pierde recursos fiscales por medidas a favor de la petrolera

Por El Universal

Junio 22, 2026 03:00 a.m.
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Apoyo a Pemex mengua los ingresos tributarios: CIAT
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      Ciudad de México.- México es de los países en América Latina y el Caribe (ALC) que registra una reducción de ingresos fiscales por hidrocarburos debido a la exención de impuestos a Pemex, revela un reporte elaborado por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT).

      El documento, en el que también participaron la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y el Centro de Política y Administración Tributaria la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), menciona las medidas de apoyo federal a la petrolera. Incluyen entre éstas la desgravación de ciertos pagos del Derecho de Utilidad Compartida y del Derecho de Extracción de Hidrocarburos.

      La medida pesa sobre los ingresos registrados durante 2025, señala el análisis estadístico en el que también contribuyeron el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) así como de los gobiernos de Canadá, Irlanda, Japón, Luxemburgo, Noruega, los Países Bajos, Suecia y Suiza.

      Se pone de manifiesto que los ingresos fiscales provenientes de la exploración y producción de petróleo y gas cayeron significativamente en ALC en 2024.

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      Los ingresos totales, derivados de instrumentos tributarios y no tributarios, bajaron 22% a tasa nominal, pasando de 90,700 mdd en 2023 a 71,100 mdd en 2024.

      Hace énfasis en que, si bien el descenso fue generalizado, el resultado estuvo impulsado en términos absolutos por las pérdidas en Brasil, Colombia y México.

      Guyana fue una excepción notable, con un fuerte aumento de los ingresos propiciado por mayores volúmenes de producción.

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