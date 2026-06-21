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Camila Sodi revela su histerectomía y agradece al personal médico

Sodi agradeció el apoyo del personal médico y de las mujeres que compartieron sus experiencias para enfrentar el procedimiento.

Por El Universal

Junio 21, 2026 08:17 p.m.
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Camila Sodi revela su histerectomía y agradece al personal médico
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL).- Entre mensajes de agradecimiento y reflexiones, la actriz Camila Sodi reveló que fue hospitalizada, y es que, se sometió a una intervención quirúrgica por problemas de salud.

      Camila Sodi y su intervención quirúrgica

      A través de sus historias de Instagram, la actriz compartió varias fotografías y aunque no dio detalles, explicó que le practicaron una histerectomía, procedimiento en el que se extirpa el útero o parte de éste.

      "Todo salió bien. Estaré sanando y recordándome lo bonito de la vida, que luego, cuando uno está así, se mete en callejones oscuros", escribió.

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      Agradecimientos y apoyo recibido

      En una segunda publicación, la protagonista de "Rubí" dedicó unas palabras al personal médico que la estuvo atendiendo y les agradeció por su apoyo y cuidado.

      "Gracias a mis doctores mágicos del amor. Gracias enfermeras que me bañaban y cuidaban tan lindas", publicó.

      Por último, Sodi se dirigió a sus fans y a todas las mujeres que ya han pasado por este tipo de procedimientos y que le contaron sus historias, las cuales, aseguró, le ayudaron para superar el miedo y enfrentarse a lo que venía.

      "Gracias a todas ustedes que me mandaron mensajes. Leí sus historias y me dieron más valor para enfrentar este momento", agregó.

      Hasta ahora, Sodi no ha revelado las razones médicas que la llevaron a someterse a la intervención; de lo que sí habló es que se encuentra en proceso de recuperación y acompañada de sus seres queridos.

      Hace apenas unas semanas, la actriz festejó su cumpleaños número 40, etapa a la que llamó mágica y muy especial.

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