Félix Salgado mantiene en duda su candidatura en Guerrero

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL).- En víspera del inicio del registro de aspirantes a competir por la coordinación de la Defensa de la Transformación en cada uno de los 17 estados donde se renovará la gubernatura el próximo año, el senador Félix Salgado Macedonio aseguró que aún no ha tomado una decisión sobre su posible participación en este proceso.

Duda sobre registro y candidatura en Guerrero

En una transmisión en vivo en Facebook, el legislador de Morena afirmó que "hay quienes andan más preocupados que si me voy a registrar o no en esta semana que viene para coordinar los comités de Defensa de la Cuarta Transformación".

Dijo que acatará la decisión de Morena y del pueblo de Guerrero, y "lo que Dios diga" sobre quién será el candidato o candidata a la gubernatura, por lo que no se moverá para que lo elijan ni se peleará con nadie, pero sí continuará su lucha por el empoderamiento de las mujeres y porque los jóvenes abracen la política.

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"Y no es luchar nada más por un cargo, es luchar por la democracia, por la justicia y la libertad de los pueblos. Así que enhorabuena y que lo que Morena y el pueblo diga, y, por supuesto, hay un poder superior que es el que está por encima de todos nosotros, lo que Dios diga.

"Así que miren, ¿para qué me muevo?, porque, aunque te muevas, si no te toca, no te toca, aunque te muevas. Y cuando te toca, pues te toca, aunque te quites. Entonces, no voy a andar ahí haciendo rabietas", aseguró.

Llamado a la unidad y futuro político

Félix Salgado Macedonio dijo que lo más importante es que Morena va a ganar en Guerrero, por lo que hizo un llamado a cuidar la unidad del movimiento de la 4T.

"Llamo a la unidad, a todas, a todos, a la sensatez, a la unidad y a la prudencia, porque eso es lo que nos va a dar el triunfo. No dividirnos y no hablar mal de nadie. Yo, mi pico cerrado", recalcó.

Recordó que el pasado 15 de junio solicitó licencia al Senado, por lo que ahora tendrá más tiempo para disfrutar a su familia.

"Yo, por ahora, he dispuesto retirarme, hijas mías, así que por ahí les voy a caer. Voy a disfrutar los nietos para que me lleven al cine, me lleven a dar la vuelta, voy a disfrutar un poco a mi familia. Y hay quienes andan más preocupados que yo, que si me voy a registrar o no en esta semana que viene para coordinar orden los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Yo les he dicho, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero les digo, reúno todos los requisitos, todos y cada uno. Pero no lo sé, no lo he decidido, pero lo más importante es que se va a ganar en Guerrero. Morena va a ganar Guerrero, que no quepa la menor duda", concluyó.