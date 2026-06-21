logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICIDADES QUERIDO PAPÁ!

Fotogalería

¡FELICIDADES QUERIDO PAPÁ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Árbitro argentino Yael Falcón dirigirá México vs Chequia en CDMX

La Selección Mexicana buscará aprovechar el partido para mantener ritmo y dar minutos a jugadores clave.

Por El Universal

Junio 21, 2026 07:43 p.m.
A
Árbitro argentino Yael Falcón dirigirá México vs Chequia en CDMX
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, se encuentra a pocos días de cerrar su participación en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, teniendo como último compromiso en el Estadio Ciudad de México a la escuadra de Chequia.

      FIFA designa árbitro argentino para México vs Chequia

      El conjunto europeo, que en el papel lucía como uno de los rivales más complicados del grupo, no ha logrado cumplir con las expectativas y llega a este duelo con apenas un punto en dos partidos, tras su empate sin goles frente a Sudáfrica.

      Con el liderato prácticamente asegurado, se espera que el Tricolor aproveche el encuentro para dar minutos a varios elementos y mantener el ritmo de juego de cara a la siguiente ronda.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Detalles confirmados sobre el equipo arbitral

      De cara al choque pactado para el próximo 24 de junio, una de las incógnitas principales ha sido resuelta en las últimas horas por la FIFA, organismo que dio a conocer al árbitro encargado de impartir justicia en el encuentro.

      El elegido es el argentino Yael Falcón, quien estará acompañado por sus compatriotas Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez como asistentes, conformando una tercia sudamericana con experiencia internacional que buscará llevar el partido sin complicaciones.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Árbitro argentino Yael Falcón dirigirá México vs Chequia en CDMX
      Árbitro argentino Yael Falcón dirigirá México vs Chequia en CDMX

      Árbitro argentino Yael Falcón dirigirá México vs Chequia en CDMX

      SLP

      El Universal

      La Selección Mexicana buscará aprovechar el partido para mantener ritmo y dar minutos a jugadores clave.

      Wyndham Clark gana Abierto de Estados Unidos tras batalla con Scheffler
      Wyndham Clark gana Abierto de Estados Unidos tras batalla con Scheffler

      Wyndham Clark gana Abierto de Estados Unidos tras batalla con Scheffler

      SLP

      AP

      Wyndham Clark logró su segundo título en cuatro años tras vencer a Sam Burns por un golpe.

      Ralf Rangnick reconoce fortaleza de Argentina antes del duelo en Dallas
      Ralf Rangnick reconoce fortaleza de Argentina antes del duelo en Dallas

      Ralf Rangnick reconoce fortaleza de Argentina antes del duelo en Dallas

      SLP

      AP

      Messi podría convertirse en el máximo goleador y jugador con más victorias en la historia del Mundial.

      Arabia Saudí pierde 4-0 ante España en Mundial 2023 en Atlanta
      Arabia Saudí pierde 4-0 ante España en Mundial 2023 en Atlanta

      Arabia Saudí pierde 4-0 ante España en Mundial 2023 en Atlanta

      SLP

      AP

      El entrenador Donis destacó el impacto de estrellas internacionales en la liga saudí, pero reconoció desafíos.