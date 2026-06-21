Árbitro argentino Yael Falcón dirigirá México vs Chequia en CDMX

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, se encuentra a pocos días de cerrar su participación en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, teniendo como último compromiso en el Estadio Ciudad de México a la escuadra de Chequia.

FIFA designa árbitro argentino para México vs Chequia

El conjunto europeo, que en el papel lucía como uno de los rivales más complicados del grupo, no ha logrado cumplir con las expectativas y llega a este duelo con apenas un punto en dos partidos, tras su empate sin goles frente a Sudáfrica.

Con el liderato prácticamente asegurado, se espera que el Tricolor aproveche el encuentro para dar minutos a varios elementos y mantener el ritmo de juego de cara a la siguiente ronda.

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Detalles confirmados sobre el equipo arbitral

De cara al choque pactado para el próximo 24 de junio, una de las incógnitas principales ha sido resuelta en las últimas horas por la FIFA, organismo que dio a conocer al árbitro encargado de impartir justicia en el encuentro.

El elegido es el argentino Yael Falcón, quien estará acompañado por sus compatriotas Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez como asistentes, conformando una tercia sudamericana con experiencia internacional que buscará llevar el partido sin complicaciones.