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Concierto en Madison Square Garden termina con muerte de asistente

Un hombre de 51 años cayó desde una grada superior durante un concierto en Madison Square Garden.

Por AP

Junio 21, 2026 07:49 p.m.
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Concierto en Madison Square Garden termina con muerte de asistente
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      NUEVA YORK (AP) — Un hombre de 51 años de Connecticut murió tras caer desde una grada superior durante un concierto en el Madison Square Garden, informó la policía el sábado por la noche.

      Detalles confirmados

      Los agentes que respondieron a una llamada al 911 alrededor de las 9:51 de la noche encontraron al hombre inconsciente, con lesiones que indicaban una caída desde una "posición elevada", señaló el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York en un comunicado. La policía no dijo desde qué altura cayó el hombre, pero señaló que estaba en la Sección 300. Lo identificaron como Paul Kueker, de Niantic, Connecticut.

      El hombre estaba con su esposa, según la policía. Fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento. La policía no sospecha que haya habido delito.

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      Reacciones y acciones posteriores

      Se estaba presentando la banda de rock "Goose". En un comunicado, la banda se dijo "conmocionada" por la tragedia.

      Goose ofreció un concierto el domingo por la noche en Central Park y anunció que todas las ganancias del evento se destinarán a un fondo benéfico que brinda apoyo y recursos para sus seguidores.

      "Consideramos si íbamos a tocar o no y llegamos a la decisión de que lo mejor que podemos hacer ahora mismo es reunir a nuestra comunidad, apoyarnos unos a otros y ofrecer un espacio para sanar", se lee en el comunicado del domingo. "Así que seamos amables unos con otros esta noche y recordemos a nuestro amigo".

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