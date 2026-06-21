Abelardo de la Espriella lidera balotaje presidencial en Colombia

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BOGOTÁ (AP) — El conservador Abelardo de la Espriella fue el candidato más votado y aventaja por un estrecho margen al progresista Iván Cepeda en el conteo preliminar del balotaje del domingo en el que ambos encarnaron dos propuestas diferentes sobre cómo abordar el conflicto armado.

Además del reto de la seguridad, al sucesor de Gustavo Petro también le esperan desafíos económicos y sociales.

Abelardo de la Espriella celebra en Barranquilla y recibe apoyo internacional

De la Espriella recorrió las calles de Barranquilla en un vehículo similar al papamóvil, escoltado por la policía y rodeado de simpatizantes que vitoreaban al candidato más votado en el balotaje.

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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, felicitó a De la Espriella como "presidente electo" y expresó interés en trabajar en seguridad regional y migración.

El presidente argentino Javier Milei y el ecuatoriano Daniel Noboa también felicitaron al candidato conservador, destacando la elección de la libertad económica y el orden.

Resultados preliminares y acciones legales de Iván Cepeda

Con el 99,98% del conteo preliminar, De la Espriella obtuvo el 49,66% de los votos, mientras que Cepeda alcanzó el 48,70%.

Cepeda pidió esperar el escrutinio oficial y anunció que sus abogados impugnarán 33.000 mesas electorales en todo el país para garantizar la transparencia.

El candidato progresista reconoció el resultado preliminar pero insistió en que el escrutinio final definirá al ganador.

Contexto electoral y reacciones institucionales

El presidente saliente Gustavo Petro llamó a la unidad popular y a resistir el fascismo, sin nombrar directamente a los candidatos.

La Registraduría Nacional destacó la alta participación y las garantías implementadas para la transparencia electoral, incluyendo auditorías internacionales y biometría facial.

Observadores de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos resaltaron la confianza en el sistema electoral colombiano y pidieron que prevalezca la paz tras los resultados.

Celebraciones y preocupaciones en la ciudadanía

Seguidores de De la Espriella celebraron en Bogotá y Barranquilla, ondeando banderas y usando camisetas de la selección colombiana, símbolo polémico en la campaña.

Por su parte, ciudadanos expresaron preocupación por la polarización y la posible eficacia de la mano dura prometida contra grupos armados ilegales.

Incidentes y denuncias durante la jornada electoral

La Fiscalía reportó tres capturas por conductas prohibidas, incluyendo suplantación y destrucción de urnas.

Se investigan denuncias de intimidación a jurados electorales y presunta compra de votos, denunciada por Petro.

Desarrollo de la jornada y cierre de votaciones

Los centros de votación abrieron a las 8:00 am y cerraron a las 4:00 pm, con más de 41 millones de colombianos habilitados para votar.

El conteo preliminar comenzó de inmediato, con resultados informativos que serán verificados en el escrutinio oficial en los días siguientes.

Promesas y propuestas de los candidatos

De la Espriella, apodado "El Tigre", prometió mano dura contra el narcotráfico y la construcción de mega cárceles.

Cepeda, aliado de Petro, busca continuar la agenda social y mantener el diálogo con grupos armados.

Llamados a la confianza y vigilancia electoral

El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que se han tomado todas las medidas para garantizar la transparencia.

Petro instó a la ciudadanía a ser "testigos digitales" para vigilar las mesas y evitar posibles fraudes.

Polarización y expectativas en la sociedad colombiana

Analistas destacan la alta polarización y la búsqueda de soluciones reales a la violencia, corrupción y problemas sociales.

Ciudadanos esperan que el próximo presidente escuche al pueblo y promueva el consenso nacional.