Joaquin Niemann enfrenta penalización y termina séptimo en EE.UU.

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

SOUTHAMPTON, Nueva York, EE.UU. (AP) — El resumen del Abierto de Estados Unidos para el chileno Joaquin Niemann se ve así: 71 hoyos de golf sólido, uno realmente malo, un palo arrojado, una penalización de dos golpes y la fuerza de voluntad para no pasar demasiado tiempo preguntándose qué podría haber sido.

Penalización y sanción en la primera ronda

"Si mi abuela tuviera llantas, sería un auto", dijo Niemann el domingo sin querer especular demasiado después de cerrar un torneo empañado por un 11 en la primera ronda en el hoyo 6, par 4, que incluyó dos salidas fuera de límites y dos golpes de castigo por lanzar su palo con frustración.

Niemann firmó 66, cuatro bajo par, en la ronda final para terminar con 1 sobre par 281. No hace falta hacer cuentas para imaginar las posibilidades si no hubiera hecho 7 sobre par en un solo hoyo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Clasificación y resultados finales

Quizá más importante, su 281 lo dejó empatado en el séptimo lugar, lo que significa que recibirá una invitación para el Abierto de Estados Unidos del próximo año, en Pebble Beach, que se otorga a todos los que terminan entre los 10 primeros.

El 66 de Niemann se sumó al 65 que registró en la segunda ronda, poco después de enterarse de que su 9 en el hoyo 6 había aumentado en dos golpes por violar el código de conducta. Eso significó que la única persona que hizo una ronda más baja que Niemann en cuatro días en Shinnecock fue Wyndham Clark, el ganador, quien abrió la semana con 64. Claro que, con ese 11, Niemann también registró el peor resultado en un solo hoyo de las cuatro rondas.

"Una buena experiencia, una buena prueba para mí. Lo que pasó el jueves y volver, me sentí bastante orgulloso de mí mismo", comentó Niemann.

Niemann no intentó desviar la culpa ni insinuó que no mereciera la penalización de dos golpes por arrojar el palo después de pegar dos salidas desviadas.

Poco después de eso se suspendió el juego por el día. Niemann completó su primera ronda el viernes por la mañana y luego se enteró de la penalización.

"No intentaba ofender a nadie. Estaba frustrado. Tenía mis expectativas, que siempre son súper altas. Estaba jugando buen golf. Sabía que iba a ser una semana dura, una semana larga, una semana desafiante. No me gusta hacer eso. No estoy orgulloso de tirar un palo de golf", explicó.

No quiso profundizar en el debate sobre si la USGA fue demasiado agresiva al aplicar la sanción. Aunque el campo estaba prácticamente vacío en ese momento, sí, de hecho, lanzó el palo.

Calificó su remontada como "algo de lo que aprender".

Cuando le preguntaron qué podrían aprender otros de su odisea por Shinnecock Hills, respondió: "Que todos dejen de tirar palos. Compórtense".