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IMSS permite registrar a padres como beneficiarios para atención médica

El IMSS ofrece un trámite anual para que asegurados y pensionados registren a sus padres como beneficiarios.

Por El Universal

Junio 21, 2026 09:52 p.m.
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IMSS permite registrar a padres como beneficiarios para atención médica
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL).- Los trabajadores asegurados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pueden registrar a sus padres como beneficiarios para que reciban atención médica en las unidades de la institución, mediante un trámite que puede realizarse durante todo el año de forma presencial o en línea, siempre que acrediten el parentesco, la dependencia económica y el cumplimiento de los requisitos establecidos por el organismo.

      Requisitos para registrar a los padres en el IMSS

      Este procedimiento permite ampliar la cobertura de seguridad social a los padres de los derechohabientes que no cuentan con protección médica propia, por lo que el IMSS solicita documentación oficial para verificar la identidad de los solicitantes y la relación familiar con el asegurado.

      Requisitos para registrar a los padres en el IMSS

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      · Ser trabajador asegurado o pensionado del IMSS.

      · Que los padres dependan económicamente del asegurado.

      · Que los padres no cuenten con seguridad social por derecho propio en otra institución.

      · Presentar una manifestación bajo protesta de decir verdad sobre convivencia y dependencia económica.

      Cómo registrar a tus padres en el IMSS paso a paso

      ¿Qué se necesita?

      Del padre o la madre:

      · Identificación oficial vigente.

      · CURP.

      · Comprobante de domicilio.

      · Fotografía tamaño infantil.

      Del asegurado:

      · Identificación oficial vigente.

      · Número de Seguridad Social (NSS).

      · Acta de nacimiento certificada que acredite el parentesco.

      · Formato de manifestación de convivencia y dependencia económica.

      Cómo registrar a tus padres en el IMSS paso a paso

      1. Reunir toda la documentación requerida.

      2. Acudir a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que corresponda al asegurado o ingresar al Escritorio Virtual del IMSS.

      3. Presentar la documentación para su revisión.

      4. Acreditar el parentesco y la dependencia económica de los padres.

      5. Esperar la validación del trámite por parte del IMSS.

      6. Una vez aprobado el registro, los padres podrán acceder a los servicios médicos de la institución.

      ¿Qué beneficios tienen?

      Registrar a los padres como beneficiarios del IMSS les permite acceder a

      · Consultas médicas

      · Estudios

      · Medicamentos

      · Otros servicios de salud que ofrece la institución

      Para concretar el trámite es indispensable acreditar tanto el parentesco como la dependencia económica ante el organismo.

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