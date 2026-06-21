IMSS permite registrar a padres como beneficiarios para atención médica

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL).- Los trabajadores asegurados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pueden registrar a sus padres como beneficiarios para que reciban atención médica en las unidades de la institución, mediante un trámite que puede realizarse durante todo el año de forma presencial o en línea, siempre que acrediten el parentesco, la dependencia económica y el cumplimiento de los requisitos establecidos por el organismo.

Requisitos para registrar a los padres en el IMSS

Este procedimiento permite ampliar la cobertura de seguridad social a los padres de los derechohabientes que no cuentan con protección médica propia, por lo que el IMSS solicita documentación oficial para verificar la identidad de los solicitantes y la relación familiar con el asegurado.

Requisitos para registrar a los padres en el IMSS

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· Ser trabajador asegurado o pensionado del IMSS.

· Que los padres dependan económicamente del asegurado.

· Que los padres no cuenten con seguridad social por derecho propio en otra institución.

· Presentar una manifestación bajo protesta de decir verdad sobre convivencia y dependencia económica.

Cómo registrar a tus padres en el IMSS paso a paso

¿Qué se necesita?

Del padre o la madre:

· Identificación oficial vigente.

· CURP.

· Comprobante de domicilio.

· Fotografía tamaño infantil.

Del asegurado:

· Identificación oficial vigente.

· Número de Seguridad Social (NSS).

· Acta de nacimiento certificada que acredite el parentesco.

· Formato de manifestación de convivencia y dependencia económica.

Cómo registrar a tus padres en el IMSS paso a paso

1. Reunir toda la documentación requerida.

2. Acudir a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que corresponda al asegurado o ingresar al Escritorio Virtual del IMSS.

3. Presentar la documentación para su revisión.

4. Acreditar el parentesco y la dependencia económica de los padres.

5. Esperar la validación del trámite por parte del IMSS.

6. Una vez aprobado el registro, los padres podrán acceder a los servicios médicos de la institución.

¿Qué beneficios tienen?

Registrar a los padres como beneficiarios del IMSS les permite acceder a

· Consultas médicas

· Estudios

· Medicamentos

· Otros servicios de salud que ofrece la institución

Para concretar el trámite es indispensable acreditar tanto el parentesco como la dependencia económica ante el organismo.