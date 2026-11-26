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La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su solidaridad a la escritora Ximena Santaolalla, quien denunció a través de una entrevista con EL PAÍS, que fue víctima de abuso sexual infantil durante años por parte de su padrastro, Francisco Aguirre Gómez, empresario y expresidente del consejo de administración de Grupo Radio Centro.

"Nuestro apoyo, solidaridad, abrazo, a Ximena. Es una historia de vida tremenda que vivió de abuso. Ayer tuve la oportunidad de mandarle un mensaje de solidaridad y decirle todo el apoyo del gobierno de México para presentar la denuncia. Y lo que ella decida, evidentemente, pero que sepa que estamos con ella", dijo.

Durante su conferencia de este jueves 26 de noviembre, la mandataria federal reiteró que depende de la escritora presentar una denuncia ante autoridades y garantizó que el gobierno federal acompañará su caso.

"Entonces, depende de ella presentar la denuncia y tiene todo el acompañamiento, ojalá la presente. Y tiene todo el acompañamiento de la Secretaría de las Mujeres, de todo el gobierno y de la presidenta de la República para hacerlo", declaró esta mañana.

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Ayer, se dio a conocer que Ximena Santaolalla fue víctima de abuso sexual infantil desde los 5 hasta los 14 años. Señaló al empresario Francisco Aguirre como su agresor y relató algunas de las situaciones que vivió bajo su cuidado al estimar 2 mil 500 violaciones.

"La primera vez, cuenta Santaolalla, fue la más confusa, pero después llegó a convencerse de que eso era lo que les pasaba a las niñas en las noches: "Pensaba ´ah, okay, esto es lo que significa tener un papá´. De muy chica nunca se me ocurrió decir nada, porque yo pensaba que eso hacían todos. Muchas veces en casa de mi prima Lucía me quedé despierta esperando a ver cuándo llegaba su padre. Después me di cuenta que nunca llegaba y a los ocho años fue la primera vez que se lo dije a mi mamá´", se lee en un fragmento de la entrevista publicada por la periodista Beatriz Guillén en "EL PAÍS".