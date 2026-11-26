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Bruselas, 26 nov (EFE).- El fabricante sueco de automóviles Volvo Cars, controlado por el grupo chino Geely, ha comenzado a ensayar por primera vez con robots humanoides en sus instalaciones industriales, concretamente en su planta de Gante, en el noroeste de Bélgica, donde prueba y entrena esa tecnología para incorporarlos a la producción en 2027.

Volvo Cars entrena robots AEON para tareas repetitivas y exigentes

"Volvo Cars está introduciendo robots humanoides AEON en su planta de producción de Gante (Bélgica), donde son entrenados y validados para realizar tareas industriales reales, con el fin de ayudar a los trabajadores en labores repetitivas y físicamente exigentes", informó este jueves el fabricante en un comunicado.

La compañía colabora en la iniciativa con la división de robótica del grupo tecnológico sueco Hexagon, que en junio de 2025 presentó sus robots humanoides AEON, de 1,65 metros de altura y 60 kilos de peso, que utilizan cámaras y sensores para percibir su entorno y manipular piezas con precisión.

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Colaboración entre Volvo Cars y Hexagon impulsa robótica avanzada

Los aparatos no tienen pies, sino que se desplazan sobre ruedas a una velocidad máxima de 2,4 metros por segundo, equivalente a la de un trote ligero, y pueden transportar cargas de hasta diez kilos.

"El equipo recurre al aprendizaje por imitación, que permite al robot aprender una tarea reproduciendo la manera en que se ejecuta. La primera tarea consiste en colocar piezas con gran precisión en dos soportes", señaló Volvo.

El fabricante agregó que se irá aumentando progresivamente la complejidad del trabajo, pidiendo a los robots que manipulen varias piezas, se desplacen por la zona de producción e interactúen con los sistemas automatizados de la fábrica.

"Gracias a su diseño humanoide, AEON puede integrarse en nuestra producción tal y como existe actualmente, junto a nuestros equipos humanos y nuestros sistemas de automatización existentes", explicó el director de fabricación de Volvo Cars, Magnus Nilsson.

Robots humanoides mejorarán condiciones laborales y producción en 2027

La empresa aspira a que los robots asuman algunas de las tareas físicamente más exigentes y mejoren las condiciones ergonómicas de los trabajadores, y confía en integrarlos en "la producción real a partir de mediados de 2027".

La fábrica de Volvo en Gante, operativa desde 1965 y última planta de producción de turismos de Bélgica, cuenta con unos 6,300 trabajadores y fabrica los modelos XC40, EX40, EC40, V60 y EX30.

En 2025 salieron de sus líneas de producción 212,177 automóviles, un 13.9 % más que el año anterior, de los que el 34.2 % eran totalmente eléctricos.