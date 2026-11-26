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BUNIA, República Democrática del Congo (AP) — El brote de ébola que avanza rápidamente en el este de República Democrática del Congo, superó los 12.000 casos confirmados, según mostraron datos gubernamentales el jueves, mientras los combates entre rebeldes y el ejército frenan los esfuerzos para contener la propagación de la enfermedad.

Brote de ébola en República Democrática del Congo supera 12.000 casos

Se trata del brote de ébola de crecimiento más rápido en la historia y casi la mitad de las 12.021 personas que se confirmó que contrajeron la fiebre hemorrágica fallecieron, de acuerdo con los datos del Ministerio de Salud.

Los combates entre el ejército y los rebeldes de la Convención para la Revolución Popular se reanudaron el jueves por la mañana en Iga-Barrière, una ciudad minera a unos 25 kilómetros (15 millas) al norte de Bunia, lo que provocó nuevas oleadas de desplazamientos hacia la ciudad. Bunia es la capital de la provincia nororiental de Ituri y un importante centro para la respuesta al ébola.

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Combates en Ituri dificultan control del brote de ébola en RDC

Los enfrentamientos han impedido que los equipos lleguen a algunas comunidades, interrumpieron la vigilancia de personas expuestas al virus y dejaron a algunos centros de tratamiento con menos personal, explicó el miércoles la doctora Catherine Smallwood, responsable de la gestión de la crisis del ébola en la Organización Mundial de la Salud.