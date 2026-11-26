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Dicen que Gabriel Figueroa, el cinefotógrafo leyenda del cine mexicano, no aguantó el paso del cine en blanco y negro al color: si por cintas como "La perla" y "María Candelaria" ganó en Cannes y el Globo de Oro, hasta una nominación al Oscar, con los colores ya no fue lo mismo.

Ahora la cineasta debutante Victoria Franco y el fotógrafo chileno Sergio Armstrong ("No" y "Neruda") tomaron el reto de hacer una película en dos tonos principales, dejando de lado una rica paleta de colores.

El resultado es "Doce lunas", un drama protagonizado por Ana de la Reguera, quien interpreta a una arquitecta quien tras no poder concebir y ante la presiones de su esposo, comienza una espiral decadente en la que pierde su trabajo y siendo acompañada de alcohol y drogas, algo que cree manejar.

El largometraje, que llega este jueves a cines, fue hecho originalmente en blanco y negro, por lo que si uno veía el cuadro original, vería que la ropa podía combinar amarillos, morados, naranjas y otro tono agresivo, pero que en grises daba la escala necesaria.

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"Fue un proceso creativo genial porque no estaba el fotógrafo aferrado a nada y muchas veces no sabíamos dónde poner la cámara y llegábamos al lugar y cambiábamos de idea totalmente. Era muy espontáneo todo, nos alimentábamos incluso de nuestra propia realidad, de cómo sentíamos ese día y no había tanto control, pero el blanco y negro es muy noble y es diverso", cuenta Victoria.

"Lo que nos permitió explorar y exprimir más la creatividad, fue la corrección de color (proceso en la posproducción) que probamos más o menos contrastado y los grises se ven muy bien, y teníamos muchas referencias del cine original en blanco y negro de los sesentas", agrega.

De la Reguera era la que "sufría" al verse en un espejo y ver que nada combinaba.

"Ves los calcetines blancos (en la película), pero eran en realidad amarillos; había cosas que tenían que ser rojas, pero eran moradas (risas), en la vida real era como una caja fuerte, todo eso lo vimos antes y sí era rarísimo", narra la actriz.

"Doce lunas" se filmó mayoritariamente en locaciones de la Ciudad de México, como la colonia Guerrero, Polanco y el Centro Histórico, así como algunas en Puerto Vallarta.

Desde un inicio Franco (hermana de Michel Franco, ganador en Venecia por "Nuevo orden") pensó en Ana porque siendo alguien que maneja la comedia, considera que son quienes han vivido más, incluidas las tristezas.

"Ella es alguien con una frescura y una personalidad única, las que hacen reír son las que más profundidad tienen y curiosamente la vida personal no es siempre lo que aparece en la pantalla", apunta.

Incluso, en algunas escenas, De la Reguera tuvo que actuar con indigentes reales, haciéndose pasar por uno de ellos.

"Ana es muy seria en ese sentido, jamás se hubiera prestado a romper esa realidad, pero además logró mucha química con los no actores, esa misma frescura que digo se logró hacer esa química con eso, tiene mucho encanto", apunta.

La realizadora resalta que, aunque parezca lo contrario, el personaje de Ana es alguien que realmente está buscando la vida.

"La gente que padece tristeza, depresión, es la gente que más quiere vivir; no sé, los existencialistas que más se cuestionan tanto la vida y el absurdo, son las que más quieren aferrarse a la vida y el personaje de Ana es así. Como es ella en la vida real", subraya.

"Doce lunas" llegará a salas de las ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, San Luis Potosí, Morelia, Oaxaca, Toluca, San Miguel de Allende y Tijuana.