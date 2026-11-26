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El cuerpo de un hombre fue localizado suspendido de un árbol entre los terrenos de la colonia Las Flores, al norte de la capital.

El reporte a las autoridades fue a las 17:00 horas del miércoles, luego de que fue encontrado por sus familiares cerca del río Paisanos y la calle Crisantemos.

Policías municipales de la SSPC aseguraron el área.

La Policía de Investigación y peritos de la FGE iniciaron con las investigaciones.

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