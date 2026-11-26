Hallan a un hombre colgado en Las Flores
Policías municipales aseguraron el área para permitir en inicio de las investigaciones
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El cuerpo de un hombre fue localizado suspendido de un árbol entre los terrenos de la colonia Las Flores, al norte de la capital.
El reporte a las autoridades fue a las 17:00 horas del miércoles, luego de que fue encontrado por sus familiares cerca del río Paisanos y la calle Crisantemos.
Policías municipales de la SSPC aseguraron el área.
La Policía de Investigación y peritos de la FGE iniciaron con las investigaciones.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
A balazos, asesinan hombre en Col. Las Flores
Fue encontrado en un departamento de la calle Azucena, la noche del miércoles
no te pierdas estas noticias
Hallan a un hombre colgado en Las Flores
Pulso Online
Policías municipales aseguraron el área para permitir en inicio de las investigaciones