Colaborarán con autoridades estatales en asesinato de Alejandro Leyva

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 22 (EL UNIVERSAL).- Tras el asesinato el periodista Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca, el Gabinete de Seguridad informó que brindará el apoyo necesario para el esclarecimiento del homicidio, luego de que la víctima fuera atacada con disparos en un puesto de comida.

Por medio de redes sociales, las autoridades federales aseguraron que "este crimen no quedará impune" y que mediante el trabajo coordinado con las autoridades del estado, buscarán fortalecer las investigaciones y avanzar en la detención de los responsables.

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La víctima fue asesinada por sujetos armados en el fraccionamiento La Esmeralda ubicado en el municipio de San Pablo Etla.Se sabe que el comunicador actualmente escribía en su columna "El Zumbido del Moscardón" y previamente fue director de Cortv.