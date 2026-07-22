Colaborarán con autoridades estatales en asesinato de Alejandro Leyva
Alejandro Leyva fue atacado con disparos en un puesto de comida en San Pablo Etla.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD DE MÉXICO, julio 22 (EL UNIVERSAL).- Tras el asesinato el periodista Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca, el Gabinete de Seguridad informó que brindará el apoyo necesario para el esclarecimiento del homicidio, luego de que la víctima fuera atacada con disparos en un puesto de comida.
Por medio de redes sociales, las autoridades federales aseguraron que "este crimen no quedará impune" y que mediante el trabajo coordinado con las autoridades del estado, buscarán fortalecer las investigaciones y avanzar en la detención de los responsables.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La víctima fue asesinada por sujetos armados en el fraccionamiento La Esmeralda ubicado en el municipio de San Pablo Etla.
Se sabe que el comunicador actualmente escribía en su columna "El Zumbido del Moscardón" y previamente fue director de Cortv.
no te pierdas estas noticias
Colaborarán con autoridades estatales en asesinato de Alejandro Leyva
El Universal
Alejandro Leyva fue atacado con disparos en un puesto de comida en San Pablo Etla.
Alcalde de Temoac, Morelos, es asesinado a tiros en su oficina
EFE
La Fiscalía General del Estado anunció el fallecimiento del edil
Asesinan al alcalde Valentín Lavín Romero en Temoac
El Universal
El ataque ocurrió al mediodía; la Fiscalía de Morelos realiza diligencias y operativo para capturar a los responsables.