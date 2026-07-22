¿Cuándo y dónde será la Feria de la Torta de la CDMX?

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La XXI edición de la Feria de la Torta se acerca. Este evento reunirá a expositores para degustar propuestas tradicionales e internacionales, así como disfrutar un ambiente festivo. Así que si estás planeando una salida que tenga variedad de actividades y comida, anota sus fechas en su calendario.

Aquí te decimos cuándo y dónde se llevará a cabo:

Este año, la Feria de la Torta celebrará su aniversario con una oferta gastronómica que va más allá de las preparaciones con jamón, chorizo y queso. En su siguiente edición, los visitantes encontrarán opciones como:

Milanesa (de pollo, res o puerco)

Chilaquiles

Salchicha

Longaniza

Cubana

Cochinita pibil

Ahogada

Carnitas

Pastor

Pierna de cerdo

Cemitas

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Además, contará con la participación de expositores internacionales que fusionarán sabores característicos de su gastronomía con este antojito mexicano. Entre las naciones invitadas están Argentina, Cuba, Colombia, Chile y Venezuela.

Otro de los atractivos del evento será la elaboración de una mega torta de 100 metros, con la que se buscará romper un Récord Guinness.

Y para completar la experiencia, el programa cultural de la feria contempla la participación de artistas como:

Aarón y su Grupo Ilusión

Millonario

Flans

Grupo con Alma de Mujer

Grupo Yaguaru

Jaime Varela, imitador de Juan Gabriel

La Sonora Dinamita

Los Askis

Natalia Jiménez

Victor Jackson, imitador de Michael Jackson

Finalmente, se aprovechará la asistencia para impulsar el Adoptatón, iniciativa con la que se promueve la adopción responsable de perros y gatos rescatados, pero que actualmente permanecen bajo el cuidado del Hospital Veterinario y la Clínica Veterinaria de la Venustiano Carranza.

El Torta Fest 2026 se llevará a cabo en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, con dirección Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena, Ciudad de México.

¡Aparta las fechas! La feria tendrá lugar del 29 de julio al 2 de agosto; el primer día, por ser la inauguración, las actividades comenzarán a las 13:00 horas. Y el resto de las jornadas serán desde las 10:00 a las 22:00 horas.

Y si bien se trata de un evento con entrada gratis, considera que el consumo de alimentos y bebidas tendrá costo adicional. Ve preparando tu mood glotón para disfrutar tus tortas favoritas.