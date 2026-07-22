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Ciencia y Tecnología

Científico presenta que identificar cáncer de mama a través de IA

El modelo de IA analiza imágenes térmicas con redes neuronales y logra 90% de precisión.

Por El Universal

Julio 22, 2026 04:09 p.m.
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Científico presenta que identificar cáncer de mama a través de IA
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      Desarrollado por SACS IA

      A través de un modelo de inteligencia artificial, el investigador de la Universidad Politécnica de Tulancingo, Raúl Castro Ortega, dio a conocer los resultados de un estudio que permite identificar el cáncer de mama con una precisión de hasta 90 por ciento, mediante el análisis automatizado de imágenes térmicas.


      El científico presentó estos resultados durante el Congreso Internacional SPIE Photonics Europe 2026, celebrado en Estrasburgo, Francia.

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      Explicó que el trabajo consiste en un sistema que emplea redes neuronales convolucionales con mecanismos de atención para analizar termografías mamarias.
      A diferencia de otros métodos, este modelo aprende de forma autónoma los patrones asociados con tejido sano y tejido enfermo, sin necesidad de que un especialista defina previamente las características de las imágenes.
      Con ello, señaló, se reduce el tiempo de procesamiento y se mejora la consistencia de los resultados obtenidos.
      El investigador destacó que el estudio, titulado "Análisis de termografía mamaria mediante redes neuronales convolucionales con mecanismos de atención", utiliza un algoritmo basado en la ecuación de difusión del calor para concentrar el análisis en las regiones de interés de los termogramas.
      De esta manera, el sistema clasifica los tejidos con altos niveles de sensibilidad y especificidad, alcanzando una precisión del 90 por ciento en la detección de cáncer de mama.

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