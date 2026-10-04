Apresan a alcalde de Suchiapa, Chis.
Junto al exalcalde, es señalado por nexos con el crimen
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Tuxtla Gutiérrez, Chis.- Jorge Lara Cordero y Alexis Nucamendi Gómez, alcalde y exalcalde morenistas de Suchiapa, Chiapas, fueron detenidos este sábado por fuerzas federales en el marco de la Operación Enjambre contra servidores públicos vinculados al crimen organizado.
Durante el despliegue realizado por tierra y aire, efectivos del Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), en conjunto con la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas, capturaron en total a 21 personas.
Además del alcalde y exalcalde también se detuvo al secretario ejecutivo de la policía municipal, a dos excomandantes y 15 elementos activos de la misma corporación, así como a una persona vinculada al ámbito judicial, informó el gabinete de seguridad.
"Los agentes federales desplegaron una operación ayer como resultado de diversas líneas de investigación para identificar redes delictivas y posibles vínculos con estructuras gubernamentales en la localidad", indicó el gabinete de seguridad federal.
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El operativo ocurrió a las 5:30 de la mañana y sorprendió a los habitantes de Suchiapa, quienes al amanecer fueron testigos del despliegue de patrullas y camiones del Ejército, Guardia Nacional y policía estatal en los alrededores de las principales avenidas del municipio.
Acto seguido fueron trasladados al Centro de Reinserción Social de Sentenciados Número 14, conocido como El Amate, donde quedaron a disposición del Juez de Distrito con sede en Tuxtla-Cintalapa y Chiapa de Corzo, para definir su situación jurídica.
Anteriormente, el pasado 6 de enero, fue detenido el alcalde morenista de Cintalapa, Ernesto Cruz Díaz, por los delitos de ejercicio abusivo de funciones, abuso de autoridad y malversación de recursos del erario y vínculos con grupos criminales que operan en su municipio.
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