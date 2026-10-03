Ernesto Ruffo recibe visitas en prisión domiciliaria en Ensenada

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 3 (EL UNIVERSAL).- El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue visitado por panistas en su casa, donde cumple prisión domiciliaria en Ensenada tras ser acusado de huachicol fiscal.

Visitas de apoyo y testimonios de cercanos

El vicepresidente Cámara Nacional de la Industria Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Iván Nolasco Cruz, compartió imágenes de su visita a la casa del exmandatario estatal, luego de ser trasladado desde el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No.1 "El Altiplano".

"Venimos a visitar a Ernesto Ruffo aquí a su casa, a contagiarnos de su energía, de todo su ánimo y a saber que hay mucho futuro para México", comentó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En una foto a lado de Ruffo Appel, Nolasco Cruz escribió que "seguimos creyendo en ti. En la esperanza de un México justo con Patria, Familia y Libertad".

Además, expresó su admiración por su hija Verónica Ruffo, a la cual calificó como "una mujer de lucha".

Acusaciones y medidas legales

Cabe mencionar que Ernesto Ruffo Appel, que gobernó esta entidad de 1989 a 1995, es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de presuntamente formar parte de una red criminal dedicada al crimen organizado y al contrabando de combustible.

Dicha dependencia, a cargo de Ernestina Godoy, el pasado 16 de julio cumplimentó una orden de aprehensión contra él, a quien un juez le dictó prisión preventiva en "El Altiplano".

Pero, debido a su edad y a cuestiones de salud, otro juzgador cambió la medida cautelar por prisión domiciliaria. Este último cambio fue celebrado por Verónica e, inclusive, por el expresidente mexicano, Felipe Calderón.