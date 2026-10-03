Fuerzas Armadas capacitarán escuelas en seguridad tras ataque en Torreón

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 3 (EL UNIVERSAL).- Ante los recientes hechos de violencia ocurridos en diferentes escuelas de México, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) impulsará acciones conjuntas con autoridades federales con el fin de que las comunidades educativas sepan cómo actuar y qué protocolos seguir frente a situaciones que pongan en peligro su seguridad.

Acciones de la autoridad

El secretario general del Sindicato, Alfonso Cepeda Salas, anunció que durante las próximas semanas se pondrá en marcha una estrategia de capacitación, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y personal especializado de las Fuerzas Armadas.

"En unas semanas, se implementarán acciones conjuntas con la Secretaría de Seguridad para capacitar con personal de alto nivel de la Guardia Nacional, del Ejército mexicano, de la Marina, a maestras, maestros, padres de familia, madres de familia, a los estudiantes, en lo que hay que hacer, qué protocolos seguir cuando suceden acontecimientos tan, pero tan lamentables", adelantó.

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Al encabezar, junto con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, la ceremonia por el XXX Aniversario de la reagrupación del Equipo Político de la Sección 32 y el IX Aniversario luctuoso de su fundador, el profesor Juan Nicolás Callejas Arroyo, Cepeda Salas reafirmó que garantizar entornos escolares seguros necesita prevención, preparación y participación de toda la comunidad escolar.

Impacto en la comunidad

El pasado 1 de octubre, dos hermanos de 18 años de edad, exalumnos de la Escuela Secundaria General No.13, localizada en el ejido La Unión, en el municipio de Torreón, Coahuila, entraron a dicha institución educativa con bombas molotov y machetes para atacar a la comunidad escolar.

En este último falleció la subdirectora Nedi Edit Nevárez González y hubo cuatro heridos, de los cuales dos son docentes, uno alumno y una mujer. La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que los presuntos agresores fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades.

Ante este hecho, la administración coahuilense, a cargo de Manolo Jiménez, la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunciaron al respecto.