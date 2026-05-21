Apresan en Culiacán a hijo de Julio C. Chávez

Culiacán, Sin.- El hijo del excampeón mundial de Box, Julio César Chávez y pugilista profesional, Omar Alonso Chávez Carrasco fue ingresado al centro penitenciario de Culiacán, luego de ser detenido por la Policía Estatal Preventiva.

Según el Registro Nacional de Detenciones, el hijo de la leyenda en los cuadriláteros fue detenido por la mañana, por la carretera Culiacán-Navolato, sin que se den mayores detalles del motivo.

De acuerdo al parte informativo, se describe a Omar Alfonso, como una persona del sexo masculino de un metro 80 centímetros de estatura, tez morena clara, cabello corto castaño, complexión delgada, ojos cafés y viste camisa de manga larga, con botones en color azul y pantalón de mezclilla y tenis color negro.

La tarde de ayuer, en algunos medios comenzó a circular la versión de que sería por violencia familiar. El boxeador tenía orden de aprehensión al negarse a enfrentar la justicia y atender los llamados ante el juez tras ser denunciado por presuntamente golpear a una mujer.

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Esto ocurre a casi un año de la detención del otro hijo del excampeón, Julio César Chávez Jr., quien primero fue aprehendido en EEUU, luego deportado a México y después acusado de delincuencia organizada y vínculos con Los Chapitos.

Chávez Jr. fue vinculado a proceso y continúa la indagatoria, aunque él pudo conseguir libertad condicional.

El pugilista, conocido como "Businessman", fue arrestado por autoridades locales y trasladado al penal de Aguaruto, donde permanecerá mientras se define su situación jurídica.