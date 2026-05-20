Simón Levy fue socio de empresa sancionada por EU

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 20 (EL UNIVERSAL).-

, dueño de una empresa sancionada por el

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

de Estados Unidos debido a sus vínculos con el, fue socio de, ex subsecretario de Turismo del Gobierno de México, en dos empresas que se dedicaban a establecer vínculos entre el mercado latinoamericano y asiático.De acuerdo con documentos del, Chow y Levy fundaron en 2005 la empresaSociedad Anónima de Capital Variable. Consultado por EL UNIVERSAL, Levy señaló que también fue socio de Chow en la empresa, pero aseguró que ambas compañías fueron disueltas en 2010 y 2012.De acuerdo con las actas que acreditan la disolución de las sociedades entregadas a este diario por Levy, la dirección registrada de ambas compañías fue, en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, inmueble que ha sido el centro de un conflicto judicial por el que se giraroncontra el exfuncionario.El pasado 14 de abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (), delde los Estados Unidos sancionó a seis entidades, entre ellas a dos casinos administrados por(CAMSA), propiedad dedel Campo, Los casinos fueron descritos como, centros de lavado de dinero y tortura utilizados por elqueConsultado por EL UNIVERSAL, Levy aseguró que rompió su relación con Chow luego de que éste incursionó en el negocio de los casinos y agregó que fue él quien lo denunció ante autoridades estadounidenses en 2009 por sus presuntos nexos con el crimen organizado.No obstante, al cuestionar al exfuncionario sobre pruebas documentales de la acusación, Levy señaló que no le era posible compartirlas."Lacontradel Campo se presentó el 14 de noviembre de 2009 ante ely el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La fecha y los detalles de esta denuncia forman parte de unen curso que involucra a partes relacionadas, el cual no puede hacerse público según las normas procesales aplicables. El acuse de recibo está disponible para cualquier autoridad competente que lo solicite por los cauces legales correspondientes", recalcó en un posicionamiento publicado en su página web tras las consultas de EL UNIVERSAL.De acuerdo con el exfuncionario, la empresa, obtuvocon el Gobierno de la Ciudad de México en 2004, 2005, 2006 y 2009 para campañas deen China y Sudáfrica, bajo los mecanismos legales correspondientes y antes de que Levy ocupara un puesto como servidor público.