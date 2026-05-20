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Detienen a Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez en Culiacán

El arresto ocurrió por la mañana en la carretera Culiacán-Navolato, sin detalles sobre el motivo de la detención.

Por El Universal

Mayo 20, 2026 08:20 p.m.
A
Detienen a Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez en Culiacán

CULIACÁN, Sin., mayo 20 (EL UNIVERSAL).- El hijo del excampeón mundial de Box, Julio César Chávez y pugilista profesional,

Omar Alonso Chávez Carrasco
fue ingresado

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al centro penitenciario de Culiacán, luego de ser detenido por la Policía Estatal Preventiva, en la sindicatura de Aguaruto, en la parte poniente de Culiacán.
Según el Registro Nacional de Detenciones, el hijo de la leyenda en los cuadriláteros fue detenido por la mañana, por la carretera Culiacán-Navolato, sin que se den mayores detalles del motivo.
De acuerdo al parte informativo, se describe a Omar Alfonso, como una persona del sexo masculino de un metro 80 centímetros de estatura, tez morena clara, cabello corto castaño, complexión delgada, ojos cafés y viste camisa de manga larga, con botones en color azul y pantalón de mezclilla y tenis color negro.

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