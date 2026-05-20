Detienen a Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez en Culiacán

CULIACÁN, Sin., mayo 20 (EL UNIVERSAL).- El hijo del excampeón mundial de Box, Julio César Chávez y pugilista profesional,

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al, luego de serpor la Policía Estatal Preventiva, en la sindicatura de Aguaruto, en la parte poniente de Culiacán.Según el, el hijo de la leyenda en los cuadriláteros fuepor la mañana, por la, sin que se den mayores detalles del motivo.De acuerdo al parte informativo, se describe a, como una persona del sexo masculino de un metro 80 centímetros de estatura, tez morena clara, cabello corto castaño, complexión delgada, ojos cafés y viste camisa de manga larga, con botones en color azul y pantalón de mezclilla y tenis color negro.