Aprietan el cerco a la red de exmarinos

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Ciudad de México.- Con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (Semar) cerró el cerco a la red de huachicol fiscal de Los Primos, con la detención del capitán retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, "Sol", "Mike", "Fantasma" o "El Rey del Fentanilo", identificado como el cerebro de la organización que operó en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras casi un año de labores de investigación e inteligencia, elementos navales y de la agencia de investigación criminal ubicaron al exmarino en el exclusivo fraccionamiento Villa Verona de Zapopan, donde le cumplimentaron una orden de aprehensión durante la noche del jueves por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, luego de ejecutar una orden de cateo.

Para el gabinete de seguridad, la detención del capitán retirado Miguel Ángel Solano Ruiz no cierra el caso de la red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas, sino que abre la etapa en la que la FGR deberá sostener sus acusaciones con pruebas y explicar el alcance real de la red criminal atribuida a los sobrinos políticos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, los exmarinos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna.

En las investigaciones ministeriales, Solano Ruiz aparece como un presunto enlace para coordinar embarcaciones, permisos y documentación aduanera. Las indagatorias de la FGR lo ubican en operaciones en las que el combustible habría sido declarado como aditivo o aceite lubricante para evadir controles y pagos fiscales.

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Según reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera, Solano Ruiz habría realizado 543 movimientos bancarios entre junio de 2020 y diciembre de 2024, lo que equivale a 79 ingresos por cerca de 5.2 millones de pesos y 464 egresos por aproximadamente 4.8 millones.

Otros testimonios y expedientes difundidos lo relacionan con tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y delincuencia organizada. Algunas versiones incluso lo apodaron Rey del Fentanilo y lo vincularon con drogas sintéticas.

Sin embargo, la orden de aprehensión ejecutada en su contra corresponde específicamente a delincuencia organizada en materia de hidrocarburos; los demás señalamientos requieren investigaciones y resoluciones independientes.