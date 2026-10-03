logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Fotogalería

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Aprietan el cerco a la red de exmarinos

Detienen a capitán retirado vinculado a la red de huachicol fiscal de los hermanos Farías

Por El Universal

Octubre 03, 2026 03:00 a.m.
A
Aprietan el cerco a la red de exmarinos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- Con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (Semar) cerró el cerco a la red de huachicol fiscal de Los Primos, con la detención del capitán retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, "Sol", "Mike", "Fantasma" o "El Rey del Fentanilo", identificado como el cerebro de la organización que operó en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

      Tras casi un año de labores de investigación e inteligencia, elementos navales y de la agencia de investigación criminal ubicaron al exmarino en el exclusivo fraccionamiento Villa Verona de Zapopan, donde le cumplimentaron una orden de aprehensión durante la noche del jueves por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, luego de ejecutar una orden de cateo.

      Para el gabinete de seguridad, la detención del capitán retirado Miguel Ángel Solano Ruiz no cierra el caso de la red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas, sino que abre la etapa en la que la FGR deberá sostener sus acusaciones con pruebas y explicar el alcance real de la red criminal atribuida a los sobrinos políticos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, los exmarinos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna.

      En las investigaciones ministeriales, Solano Ruiz aparece como un presunto enlace para coordinar embarcaciones, permisos y documentación aduanera. Las indagatorias de la FGR lo ubican en operaciones en las que el combustible habría sido declarado como aditivo o aceite lubricante para evadir controles y pagos fiscales.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Según reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera, Solano Ruiz habría realizado 543 movimientos bancarios entre junio de 2020 y diciembre de 2024, lo que equivale a 79 ingresos por cerca de 5.2 millones de pesos y 464 egresos por aproximadamente 4.8 millones.

      Otros testimonios y expedientes difundidos lo relacionan con tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y delincuencia organizada. Algunas versiones incluso lo apodaron Rey del Fentanilo y lo vincularon con drogas sintéticas.

      Sin embargo, la orden de aprehensión ejecutada en su contra corresponde específicamente a delincuencia organizada en materia de hidrocarburos; los demás señalamientos requieren investigaciones y resoluciones independientes.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Sheinbaum se reúne con Comité Eureka para atender víctimas
        Sheinbaum se reúne con Comité Eureka para atender víctimas

        Sheinbaum se reúne con Comité Eureka para atender víctimas

        SLP

        El Universal

        Se abordaron demandas de verdad y justicia para víctimas y familiares de desaparecidos.

        Félix Salgado pide encuesta espejo con Morena en Guerrero
        Félix Salgado pide encuesta espejo con Morena en Guerrero

        Félix Salgado pide encuesta espejo con Morena en Guerrero

        SLP

        El Universal

        Salgado Macedonio denuncia que la prohibición de nepotismo limita su derecho a votar y ser votado.

        Lluvias en Nuevo León dejan 2 muertos
        Lluvias en Nuevo León dejan 2 muertos

        Lluvias en Nuevo León dejan 2 muertos

        SLP

        El Universal

        Autoridades suspendieron clases y actividades en guarderías ante pronóstico de más precipitaciones.

        Periodista revela cómo dio con el paradero de Amílcar Olán en Suiza
        Periodista revela cómo dio con el paradero de Amílcar Olán en Suiza

        Periodista revela cómo dio con el paradero de Amílcar Olán en Suiza

        SLP

        El Universal

        El periodista Irving Pineda viajó a Suiza tras pistas previas y confirmó que Amílcar Olán, amigo del hijo de AMLO, vive en una residencia de alto lujo.