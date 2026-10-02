Félix Salgado pide encuesta espejo con Morena en Guerrero

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

TÉCPAN, Gro., octubre 2 (EL UNIVERSAL).- El senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, pidió a la divergencia nacional de Morena que lo encueste con Beatriz Mojica Morga que hace 15 días fue designada como la coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero.

Félix Salgado y la propuesta de encuesta espejo en Morena

En una transmisión en su cuenta de Facebook, Salgado Macedonio afirmó que está muy por arriba en las encuestas.

"No voy, no voy, pero soy el que gana la encuesta en Guerrero; muy arriba, muy arriba", aseguró el senador, padre de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Salgado Macedonio no se registró el proceso interno de Morena por la prohibición que aplicó el partido al nepotismo electoral, es decir, que ningún familiar de gobernantes puede ser candidato.

Sin embargo, Salgado Macedonio reveló que acordó con la dirigente nacional, Ariadna Montiel Reyes levantar una encuesta espejo entre él y quien resultara ganador, en este caso, Mojica Morga, senadora con licencia.

Derechos electorales y postura de Félix Salgado

El padre de la gobernadora de Guerrero, afirmó que en caso de que se levante la encuesta espejo no cambiaría en nada el resultado, sin embargo, dijo, la gente debe saber cómo está posicionado.

"Es una encuesta espejo sin validez, pero que diga que el que gana la encuesta es Félix Salgado Macedonio con tantos puntos, pero que no va por el nepotismo, aunque tiene estos puntos", recalcó.

Luego, Salgado Macedonio se volvió a quejar. Afirmó que acató la disposición de Morena de no participar por ser padre de la gobernadora, pero que eso también implica una violación a su derecho de votar y ser votado.

"Sin embargo, yo hablé con mi dirigente Ariadna Montiel, que es una mujer muy inteligente, y le dije: soy el papá de la gobernadora, lo reconozco, pero ella (Evelyn) tiene sus garantías individuales y yo tengo las mías; no son familiares, son individuales", dijo Salgado Macedonio.

Afirmó que en el proceso del 2027, puede ser candidato sin ningún problema porque la reforma al nepotismo electoral está prevista que entre en vigor en 2030.

"Pero reconozco la autodeterminación de nuestro partido Morena; sin embargo, esa autodeterminación no puede estar por encima de la Constitución y ningún partido puede estar por encima de ella", dijo.