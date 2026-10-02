Lluvias en Nuevo León dejan 2 muertos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

MONTERREY, NL., octubre 2 (EL UNIVERSAL).- Las intensas lluvias registradas en Nuevo León dejaron este jueves dos hombres muertos, dos periodistas atropellados, decenas de vehículos varados o arrastrados por la corriente, viviendas inundadas, deslaves y cierres viales en distintos municipios de la zona metropolitana.

Muertes por lluvias en Nuevo León

El primer fallecido fue localizado durante la mañana en un canalón de la colonia Barrio Acero, al norte de Monterrey, cerca del cruce de Luis Donaldo Colosio y Del Pastizal.

Horas después fue encontrado el cuerpo de otro hombre en el Canal de Aztlán, a la altura de Antiguo Camino Real, en la colonia Santa Martha, en los límites de Monterrey y Escobedo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ambos hallazgos ocurrieron a aproximadamente 1.5 kilómetros de distancia. Las autoridades investigan si las víctimas murieron ahogadas después de ser arrastradas por las corrientes generadas por las precipitaciones.

Periodistas heridos y daños en vehículos

La jornada también dejó lesionados a la reportera Alma Mireya de la Rosa y al camarógrafo Cristo Morales, quienes fueron atropellados mientras realizaban una transmisión en vivo sobre las afectaciones por las lluvias.

El accidente ocurrió sobre la avenida Morones Prieto, en la colonia Nuevo Repueblo, cuando una camioneta los embistió mientras cubrían un deslave. Los comunicadores fueron trasladados a un hospital y su estado de salud fue reportado como estable.

Santa Catarina registró algunas de las afectaciones más severas. En la colonia Los Portales, una corriente de agua arrastró al menos 25 vehículos y provocó inundaciones en decenas de viviendas.

Reportes preliminares contabilizaron hasta 75 casas afectadas, algunas con niveles de agua de aproximadamente 1.40 metros, que provocaron pérdidas de muebles, electrodomésticos y otras pertenencias.

Durante las primeras horas de la contingencia, el sistema 9-1-1 recibió reportes de al menos 70 vehículos varados, 18 inundaciones y 88 cortocircuitos, además de postes, árboles y cables caídos o en riesgo.

En Monterrey, cuerpos de auxilio rescataron a dos personas que quedaron atrapadas dentro de un vehículo en la colonia Laderas del Mirador.

Las precipitaciones también ocasionaron un deslave sobre la Carretera a Laredo, en Salinas Victoria, mientras que en Santiago se reportaron escurrimientos, inundaciones, vehículos afectados y cierres preventivos en sectores de la Carretera Nacional.

Las autoridades mantuvieron vigilancia en ríos, arroyos y pasos a desnivel ante el incremento de los niveles de agua y realizaron cierres preventivos en diferentes puntos de Monterrey, Guadalupe, San Nicolás y Santiago.

Medidas oficiales ante nuevas lluvias

Ante el pronóstico de nuevas precipitaciones, el Gobierno de Nuevo León determinó suspender este viernes las clases presenciales en todos los niveles educativos, así como las actividades en guarderías públicas y privadas.