logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Fotogalería

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Lluvias en Nuevo León dejan 2 muertos

Autoridades suspendieron clases y actividades en guarderías ante pronóstico de más precipitaciones.

Por El Universal

Octubre 02, 2026 08:21 p.m.
A
Lluvias en Nuevo León dejan 2 muertos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MONTERREY, NL., octubre 2 (EL UNIVERSAL).- Las intensas lluvias registradas en Nuevo León dejaron este jueves dos hombres muertos, dos periodistas atropellados, decenas de vehículos varados o arrastrados por la corriente, viviendas inundadas, deslaves y cierres viales en distintos municipios de la zona metropolitana.

      Muertes por lluvias en Nuevo León

      El primer fallecido fue localizado durante la mañana en un canalón de la colonia Barrio Acero, al norte de Monterrey, cerca del cruce de Luis Donaldo Colosio y Del Pastizal.

      Horas después fue encontrado el cuerpo de otro hombre en el Canal de Aztlán, a la altura de Antiguo Camino Real, en la colonia Santa Martha, en los límites de Monterrey y Escobedo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Ambos hallazgos ocurrieron a aproximadamente 1.5 kilómetros de distancia. Las autoridades investigan si las víctimas murieron ahogadas después de ser arrastradas por las corrientes generadas por las precipitaciones.

      Periodistas heridos y daños en vehículos

      La jornada también dejó lesionados a la reportera Alma Mireya de la Rosa y al camarógrafo Cristo Morales, quienes fueron atropellados mientras realizaban una transmisión en vivo sobre las afectaciones por las lluvias.

      El accidente ocurrió sobre la avenida Morones Prieto, en la colonia Nuevo Repueblo, cuando una camioneta los embistió mientras cubrían un deslave. Los comunicadores fueron trasladados a un hospital y su estado de salud fue reportado como estable.

      Santa Catarina registró algunas de las afectaciones más severas. En la colonia Los Portales, una corriente de agua arrastró al menos 25 vehículos y provocó inundaciones en decenas de viviendas.

      Reportes preliminares contabilizaron hasta 75 casas afectadas, algunas con niveles de agua de aproximadamente 1.40 metros, que provocaron pérdidas de muebles, electrodomésticos y otras pertenencias.

      Durante las primeras horas de la contingencia, el sistema 9-1-1 recibió reportes de al menos 70 vehículos varados, 18 inundaciones y 88 cortocircuitos, además de postes, árboles y cables caídos o en riesgo.

      En Monterrey, cuerpos de auxilio rescataron a dos personas que quedaron atrapadas dentro de un vehículo en la colonia Laderas del Mirador.

      Las precipitaciones también ocasionaron un deslave sobre la Carretera a Laredo, en Salinas Victoria, mientras que en Santiago se reportaron escurrimientos, inundaciones, vehículos afectados y cierres preventivos en sectores de la Carretera Nacional.

      Las autoridades mantuvieron vigilancia en ríos, arroyos y pasos a desnivel ante el incremento de los niveles de agua y realizaron cierres preventivos en diferentes puntos de Monterrey, Guadalupe, San Nicolás y Santiago.

      Medidas oficiales ante nuevas lluvias

      Ante el pronóstico de nuevas precipitaciones, el Gobierno de Nuevo León determinó suspender este viernes las clases presenciales en todos los niveles educativos, así como las actividades en guarderías públicas y privadas.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Lluvias en Nuevo León dejan 2 muertos
      Lluvias en Nuevo León dejan 2 muertos

      Lluvias en Nuevo León dejan 2 muertos

      SLP

      El Universal

      Autoridades suspendieron clases y actividades en guarderías ante pronóstico de más precipitaciones.

      Periodista revela cómo dio con el paradero de Amílcar Olán en Suiza
      Periodista revela cómo dio con el paradero de Amílcar Olán en Suiza

      Periodista revela cómo dio con el paradero de Amílcar Olán en Suiza

      SLP

      El Universal

      El periodista Irving Pineda viajó a Suiza tras pistas previas y confirmó que Amílcar Olán, amigo del hijo de AMLO, vive en una residencia de alto lujo.

      Un año de ataques escolares bajo la influencia de la cultura incel
      Un año de ataques escolares bajo la influencia de la cultura incel

      Un año de ataques escolares bajo la influencia de la cultura 'incel'

      SLP

      EFE

      Publicaciones en redes sociales muestran posibles vínculos de los agresores con comunidades incel.

      58 años de la matanza de Tlatelolco 1968: memoria y protesta estudiantil
      58 años de la matanza de Tlatelolco 1968: memoria y protesta estudiantil

      58 años de la matanza de Tlatelolco 1968: memoria y protesta estudiantil

      SLP

      El Universal

      El 2 de octubre de 1968, miles de estudiantes se reunieron en Tlatelolco para exigir la liberación de detenidos y la desaparición de granaderos.