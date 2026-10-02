Fans esperan concierto de despedida de Elton John en México

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 2 (EL UNIVERSAL).- Un ambiente de nostalgia se respira en las inmediaciones del Estadio Banorte, previo al primero de dos conciertos con los que Elton John se despedirá de México de manera definitiva.

Elton John regresa a México para despedida definitiva

En 2012 fue la última vez que el británico se presentó ante sus fans nacionales, para posteriormente anunciar su retiro en 2023, dejando pendiente el cantar con los mexas.

En las calles aledañas, los grupos de amigos ya se encuentran esperando el acceso. Incluso entre desconocidos, la sensación es de hermandad, con acciones como reunirse para una foto grupal o regalarse "freebies".

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Historias y emociones de los fans en el concierto

Dos de las personas que vienen al que califican como un evento sin precedente son Mark, de 23 años, y José, de 34, quienes tienen un sabor agridulce por la presentación.

"Feliz, pero triste. Es un sueño cumplido para mí porque yo lo digo siempre que haya venido Elton John es un concierto que jamás pensé que iba a pasar en mi vida y pasó y estoy cumpliendo un sueño maravilloso", comenta el primero de ellos.

El segundo todavía tiene la incredulidad de estar a momentos de escuchar "I´m Still Standing".

"Aún no me echo la idea porque ni siquiera podría decir que era un sueño lo veía algo como inalcanzable, súper difícil de que suceda y más difícil que yo pudiera venir, ya cuando me compré el boleto dije, no, sí está pasando y la verdad es increíble", señala.

Entre las historias que hay por contar también están las de familias que vienen al concierto para compartir el gusto heredado por su música, como Aidé y su hija Karen.

"En los años ochentas, noventas, fue cuando lo empecé a visualizar por medio de videos y su música y yo últimamente con las películas de su historia, pues todavía más se hace uno más cercano al artista", contó la mujer de 56 años.

Aidé señala las virtudes como persona de Elton y su sencillez como algunos de los motivos que la han hecho ser fan del británico y compartirlo con su hija, quien comenzó a interesarse después de ver "Rocketman".

"Su música prácticamente, lo ha generado él, admiración por su historia, su logro de vida, también la persona que es por la forma en como trata las amistades, por ejemplo, la canción que le hizo a Lady Di", apunta.