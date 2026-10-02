Periodista revela cómo dio con el paradero de Amílcar Olán en Suiza

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 2 (EL UNIVERSAL).- "A todas luces es el prestanombre de 'Andy' López Beltrán y lo único que hicimos fue ponerle cara y revelar el lugar del escondite", dijo el periodista Irving Pineda tras ubicar en Suiza a Amílcar Olán Aparicio, amigo cercano del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Investigación y pistas que llevaron a Suiza

En entrevista con EL UNIVERSAL, el reportero contó que la pista sobre su paradero llegó por una llamada anónima a TV Azteca, que alertó que Olán vivía en Lugano.

Pineda indicó que antes había leído una columna de Claudio Ochoa, publicada en este diario el 14 de septiembre de 2025, que ya situaba al empresario en Suiza, por lo que sin más datos decidió viajar.

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Detalles del hallazgo y contexto de contratos

Junto con un camarógrafo, cuya identidad se mantiene en el anonimato, el periodista afirmó que realizó una guardia de 24 horas, sin saber qué encontrarían.

Describió Lugano como una ciudad de "un lujo que inclusive yo no había visto en Ciudad de México", y recordó que a menos de un kilómetro del domicilio de Olán, una casa roja, se realizó un desfile de Lamborghinis.

Recordó que el nombre de Olán no se conoció públicamente sino hasta dos años después de que se hablara de la influencia del hijo del expresidente en el gobierno.

Olán Aparicio pasó de obtener pequeños contratos para vender material de baños a recibir más de 500 millones de pesos en contratos con gobiernos de la Cuarta Transformación. El primero lo firmó el 25 de mayo de 2018, en Villahermosa, Tabasco, dos semanas antes de la elección presidencial, y le siguieron otros con el gobierno federal y con la administración de Tabasco, entonces encabezada por Adán Augusto López Hernández.