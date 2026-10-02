S.Pellegrino Young Chef 2026: Kevin Chávez pone a México en alto

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 2 (EL UNIVERSAL).- La gastronomía de América Latina y el Caribe ya tiene a su representante para el escenario culinario global. La chef brasileña Ana Flávia Batista se coronó como la ganadora de la Final Regional de la S. Pellegrino Young Chef Academy 2026-2027, celebrada en Panamá. Con este triunfo, Batista obtuvo su boleto para competir en la Gran Final de Milán en 2027, donde competirá con otras promesas de la cocina mundial.

Ana Flávia Batista y su platillo ganador

El platillo que conquistó al jurado internacional fue "Maíz de la abuela", una propuesta llena de técnica que rinde tributo a las raíces familiares de la chef y a las tradiciones del campo.

"El maíz tiene una carga afectiva muy importante en mi infancia por las fiestas familiares y, sobre todo, por mi abuela. Llevar ese recuerdo a Latinoamérica y el mundo entero significa muchísimo para mí", expresó la chef al recibir el galardón.

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Reconocimientos y participación mexicana

De cara a la final en Italia, Batista trabajará de la mano del chef Luiz Filipe Souza, quien asumirá el rol de mentor para perfeccionar su propuesta culinaria.

La representación mexicana tuvo un papel destacado durante la competencia gracias al chef Kevin Chávez Cazarín, quien fue distinguido con el S.Pellegrino Social Responsibility Award por su creación "Entre el mar y el traspatio".

Este galardón reconoce las propuestas que demuestran un compromiso real con las prácticas sostenibles, el uso responsable de insumos y el respeto por los ecosistemas locales.

Asimismo, la contienda otorgó otros dos reconocimientos:

- Acqua Panna Connection Gastronomy Award: otorgado al chef colombiano Diego Ramírez Mosquera por su platillo "Pachamanca", que destaca su capacidad para conectar la tradición con la alta cocina contemporánea.

- Fine Dining Lovers Award: entregado también a Batista por expresar de manera auténtica sus convicciones personales a través de su propuesta gastronómica.

Cabe mencionar que los tres chefs tendrán la oportunidad de ganar los respectivos títulos globales en la Gran Final de 2027.

La jornada regional reunió a 15 jóvenes talentos evaluados por un jurado de alto nivel integrado por los chefs Jaime Rodríguez, Luiz Filipe Souza, Marsia Taha Mohamed, Jaime Pesaque y Alejandra Navarro.

La agenda incluyó un recorrido por el Mercado San Felipe Neri, donde los invitados tuvieron un acercamiento a los sabores e ingredientes de Panamá.

La experiencia continuó con un Vodcast conducido por el gastrónomo panameño Jorge Chanis Barahona junto a tres miembros del jurado y Nelson Freitas, ganador de S.Pellegrino Young Chef Academy 2022. Los expertos dialogaron sobre cómo la gastronomía enciende la curiosidad, genera conversaciones y define quiénes somos.

El broche de oro fue la Award Ceremony en la Ciudad de Las Artes, una cena de gala a cuatro manos firmada por Mitsuharu "Micha" Tsumura (Maido), Gabriela Sarmiento (Young Chef ganadora Final Regional Latam 2024), Mario Castrellón (Maito) y Cuquita Arias de Calvo (Cuquita Cookita).

Con esta edición, la S. Pellegrino Young Chef Academy reafirma su papel como una plataforma global diseñada para impulsar a las nuevas generaciones de cocineros, promoviendo la diversidad, el conocimiento y el futuro de la industria gastronómica.