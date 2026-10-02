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Sheinbaum se reúne con Comité Eureka para atender víctimas

Se abordaron demandas de verdad y justicia para víctimas y familiares de desaparecidos.

Por El Universal

Octubre 02, 2026 08:32 p.m.
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Sheinbaum se reúne con Comité Eureka para atender víctimas
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 2 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que sostuvo una reunión con integrantes del Comité Eureka para dar seguimiento a las demandas de verdad, justicia y búsqueda de respuestas para las víctimas y familiares de personas desaparecidas durante el periodo conocido como la "guerra sucia".

      Acciones de la autoridad

      A través de sus redes sociales, la Mandataria federal recordó que durante las décadas de 1960 y 1970 México vivió una etapa marcada por la represión política, por lo que afirmó que mantener viva la memoria es fundamental para garantizar el respeto a los derechos humanos.

      "Hoy nos reunimos con el Comité Eureka para dar seguimiento a la demanda de verdad y justicia, así como a la búsqueda de respuestas para las víctimas y sus familias", señaló.

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      ¿Qué declararon Claudia Sheinbaum y el Comité Eureka?

      Sheinbaum Pardo destacó que escuchar a quienes durante décadas han exigido justicia forma parte de la construcción de un país que no olvida y que mantiene el compromiso con la memoria histórica y los derechos humanos.

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