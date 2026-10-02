Toluca lidera tabla del Apertura 2026 antes de la Jornada 11

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 2 (EL UNIVERSAL).- Este fin de semana, no habrá actividad en el balompié mexicano. El torneo Apertura 2026 de la Liga MX continuará hasta la segunda semana de octubre, debido a un parón por la Fecha FIFA.

Toluca domina la tabla general del Apertura 2026

Previo a la Jornada 11 del certamen, el liderato es escarlata. Los Diablos Rojos de Toluca ocupan el primer lugar de la tabla general con veinte puntos; cosechados a lo largo de seis victorias, dos empates y dos derrotas.

Por debajo de Toluca se encuentran Chivas, América, Querétaro, León, Atlas, Cruz Azul y Tijuana. Este conjunto ocupa los ocho lugares más altos de la clasificación. Mientras que, en lo más profundo de la tabla, están los Bravos de Juárez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

América y Chivas en la pelea por el liderato

Al igual que Toluca, las Águilas del América suman veinte puntos. Aún tienen un partido pendiente contra los Xolos de Tijuana, correspondiente a la séptima fecha del torneo; sin embargo, de momento, hilan seis victorias, dos empates y una derrota.

En el tercer lugar de la clasificación, los rojiblancos de Chivas suman 18 puntos distribuidos en cinco triunfos, tres empates y dos tropiezos.

A la espera de sumar más puntos, previo a la "Fiesta Grande" del futbol mexicano, la actividad en el Apertura 2026 regresará el próximo viernes, 9 de octubre, con el inicio de la Jornada 11.