logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Fotogalería

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Toluca lidera tabla del Apertura 2026 antes de la Jornada 11

América tiene un partido pendiente que podría cambiar la clasificación actual.

Por El Universal

Octubre 02, 2026 08:19 p.m.
A
Toluca lidera tabla del Apertura 2026 antes de la Jornada 11
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 2 (EL UNIVERSAL).- Este fin de semana, no habrá actividad en el balompié mexicano. El torneo Apertura 2026 de la Liga MX continuará hasta la segunda semana de octubre, debido a un parón por la Fecha FIFA.

      Toluca domina la tabla general del Apertura 2026

      Previo a la Jornada 11 del certamen, el liderato es escarlata. Los Diablos Rojos de Toluca ocupan el primer lugar de la tabla general con veinte puntos; cosechados a lo largo de seis victorias, dos empates y dos derrotas.

      Por debajo de Toluca se encuentran Chivas, América, Querétaro, León, Atlas, Cruz Azul y Tijuana. Este conjunto ocupa los ocho lugares más altos de la clasificación. Mientras que, en lo más profundo de la tabla, están los Bravos de Juárez.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      América y Chivas en la pelea por el liderato

      Al igual que Toluca, las Águilas del América suman veinte puntos. Aún tienen un partido pendiente contra los Xolos de Tijuana, correspondiente a la séptima fecha del torneo; sin embargo, de momento, hilan seis victorias, dos empates y una derrota.

      En el tercer lugar de la clasificación, los rojiblancos de Chivas suman 18 puntos distribuidos en cinco triunfos, tres empates y dos tropiezos.

      A la espera de sumar más puntos, previo a la "Fiesta Grande" del futbol mexicano, la actividad en el Apertura 2026 regresará el próximo viernes, 9 de octubre, con el inicio de la Jornada 11.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Toluca lidera tabla del Apertura 2026 antes de la Jornada 11
      Toluca lidera tabla del Apertura 2026 antes de la Jornada 11

      Toluca lidera tabla del Apertura 2026 antes de la Jornada 11

      SLP

      El Universal

      América tiene un partido pendiente que podría cambiar la clasificación actual.

      Lionel Messi llegó a Argentina para su último partido con la selección
      Lionel Messi llegó a Argentina para su último partido con la selección

      Lionel Messi llegó a Argentina para su último partido con la selección

      SLP

      AP

      La AFA convocó a 28 jugadores para la serie de amistosos que incluye el adiós de Messi.

      Rafael Márquez busca romper racha sin victorias con México
      Rafael Márquez busca romper racha sin victorias con México

      Rafael Márquez busca romper racha sin victorias con México

      SLP

      AP

      El Tri inicia su ciclo con Rafael Márquez enfrentando a Estados Unidos en Arizona, buscando su primera victoria.

      Novak Djokovic remonta y avanza en Abierto de China pese a molestias
      Novak Djokovic remonta y avanza en Abierto de China pese a molestias

      Novak Djokovic remonta y avanza en Abierto de China pese a molestias

      SLP

      AP

      El serbio recibió atención médica por molestias en las costillas durante el partido.