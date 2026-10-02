Rafa Márquez confirma que Gilberto Mora jugará contra EU

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 2 (EL UNIVERSAL).- Llegó el momento de que la Selección Mexicana dispute su primer clásico contra Estados Unidos con Rafael Márquez como director técnico. Y después de varios días de incertidumbre, se confirmó que Gilberto Mora podrá jugar el partido tras superar una molestia física.

Rafa Márquez confirma estado físico de Gilberto Mora

En conferencia de prensa previa al encuentro en Arizona, Rafael Márquez fue cuestionado sobre el estado físico del joven futbolista de los Xolos de Tijuana, y sin dudarlo, confirmó que es elegible para jugar el clásico contra las Barras y las Estrellas.

"Sí, a Gil se le practicaron unos estudios de rutina. Tenía unas ligeras molestias, está evolucionando bastante bien, por lo cual es elegible para el partido", mencionó el estratega tricolor.

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Trayectoria y desempeño de Gilberto Mora en la selección

En el primer partido del Tricolor después de la Copa del Mundo de 2026, Mora fue el autor del único gol mexicano en el empate contra Colombia. Anotó por primera vez con la camiseta azteca y debutó con el dorsal 10 en la espalda. Llamado a ser la nueva "joya" del combinado nacional, se espera que aparezca en momentos importantes tal como lo es un clásico contra Estados Unidos.

Gilberto Mora habría sentido molestias en uno de sus tobillos durante una práctica después del partido contra Perú, pero afortunadamente logró recuperarse a tiempo para este encuentro, donde aún se desconoce si será titular o si entrará de cambio.

Desde su debut el 16 de enero de 2025 con 16 años y 94 días en aquel partido amistoso contra el Internacional de Porto Alegre en Brasil, estos son los números de Morita con la camiseta tricolor, tomando en consideración partidos amistosos y oficiales.

Partidos jugados: 13

Goles: 1

Asistencias: 1