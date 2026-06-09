Aprovechará la CNTE atención por el Mundial

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Ciudad de México.- A dos días de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció que aprovechará la atención internacional generada por el torneo para difundir sus demandas laborales y de seguridad social, mientras mantiene el paro indefinido de labores y el plantón instalado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde se estima la presencia de más de 10 mil docentes.

Durante una conferencia de prensa, dirigentes de la CNTE señalaron que el movimiento continuará hasta obtener respuestas a sus demandas centrales.

El secretario general de la Sección 9 de la Ciudad de México, Pedro Hernández Morales, informó que el magisterio prepara pancartas, playeras y materiales informativos en distintos idiomas para difundir sus planteamientos entre visitantes extranjeros y medios internacionales que cubrirán el arranque del Mundial.

"Es una ventana al mundo", afirmó el dirigente al referirse al torneo que comenzará el próximo 11 de junio en la capital del país.

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La organización prevé confluir en los próximos días con diversos sectores sociales que también han anunciado movilizaciones, entre ellos colectivos de madres buscadoras, familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, transportistas, campesinos, estudiantes y otras organizaciones que mantienen demandas ante el gobierno federal.