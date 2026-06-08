Embajada de EU alerta por tormenta tropical Boris en México
El Centro Nacional de Huracanes prevé que Boris toque tierra el 9 de junio a las 06:00 horas.
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CIUDAD DE MÉXICO, junio 8 (EL UNIVERSAL).- La embajada de Estados Unidos en México alertó a sus ciudadanos por la tormenta tropical "Boris" en Oaxaca, Guerrero, Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit.
Centro Nacional de Huracanes prevé llegada de Boris
La embajada compartió que el Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que se prevé que "Boris" toque tierra a las 06:00 horas de este martes 9 de junio.
"Podría causar fuertes lluvias, vientos fuertes, inundaciones repentinas y urbanas, y deslizamientos de tierra en zonas de mayor altitud", dijo.
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Recomendaciones de la embajada para ciudadanos estadounidenses
Ante la visita a México de estadounidenses por la inauguración del Mundial, la representación diplomática mencionó que en las zonas afectadas deben monitorear la trayectoria de "Boris".
Exhortó a sus ciudadanos a mantenerse al tanto de las novedades en los medios de comunicación locales y seguir las instrucciones de las autoridades.
También prepararse para buscar refugio y en caso de emergencia, llamar al 911.
"Tanto durante como después de la tormenta, mantén informados a tus seres queridos sobre tu ubicación y estado de salud por teléfono, mensaje de texto y redes sociales", indicó.
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