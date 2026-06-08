UNAM, IPN, UAM y Cinvestav crean alianza académica en CDMX

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) firmaron la carta de intención para impulsar la "Alianza Universitaria de la Ciudad de México: Capital del Conocimiento de América", un mecanismo de cooperación orientado a fortalecer y proyectar las capacidades académicas, científicas, tecnológicas, culturales y de innovación de las cuatro instituciones públicas de educación superior.

Alianza universitaria en Ciudad de México: objetivos y actores

La firma del documento se realizó en el Centro Cultural Casa del Tiempo de la UAM y contó con la participación del rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas; el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval; el director general del Cinvestav, Alberto Sánchez Hernández, y el rector general de la UAM, Gustavo Pacheco López.

Las instituciones destacaron que la Ciudad de México y su zona metropolitana concentran la mayor comunidad académica y científica del país. Tan sólo las cuatro instituciones que integran la alianza reúnen a 72 mil integrantes del personal académico, de los cuales 10 mil 404 forman parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, cuentan con una matrícula conjunta de 648 mil estudiantes distribuidos en 301 programas de licenciatura y 390 de posgrado. En materia de difusión cultural, generan anualmente alrededor de 19 mil actividades con una asistencia acumulada de 2.6 millones de personas.

Las universidades y centros de investigación involucrados operan además con un presupuesto conjunto de 81 mil 200 millones de pesos, equivalente a aproximadamente 4 mil 600 millones de dólares.

Planes y beneficios de la alianza académica

Con la firma del documento, las instituciones expresaron su voluntad de avanzar durante 2026 hacia la suscripción de un convenio formal de colaboración que permita establecer mecanismos permanentes de coordinación y acciones específicas para aprovechar de manera conjunta sus capacidades académicas, científicas, tecnológicas y administrativas.

Entre los objetivos de la alianza se encuentra fortalecer la formación de estudiantes de licenciatura y posgrado mediante programas conjuntos, esquemas de movilidad académica, servicio social, prácticas profesionales y proyectos de retribución social.

También contempla ampliar el intercambio de personal académico, impulsar estancias de investigación, desarrollar proyectos de innovación y promover la publicación de trabajos científicos realizados de manera colaborativa.

Otro de los ejes de la iniciativa será facilitar el acceso de estudiantes, docentes e investigadores a infraestructura y servicios de las distintas instituciones, entre ellos bibliotecas, laboratorios, comedores, transporte institucional, espacios deportivos y culturales, plataformas digitales, recursos tecnológicos y sistemas de conectividad, de acuerdo con la normatividad de cada casa de estudios.

La alianza también prevé la creación de programas de extensión y educación continua, incluidos cursos, seminarios, diplomados, congresos y microcredenciales, además de ofrecer asesoría técnica y servicios académicos especializados para atender necesidades de distintos sectores de la sociedad.

Las instituciones señalaron que la concentración de infraestructura científica, comunidades académicas y capacidad de investigación en la capital del país representa una oportunidad para desarrollar respuestas coordinadas frente a desafíos estratégicos como el acceso al agua, la salud pública, la energía, la alimentación, la sostenibilidad, la movilidad urbana, la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico.

De acuerdo con el documento firmado, la "Alianza Universitaria de la Ciudad de México: Capital del Conocimiento de América" busca convertirse en una plataforma para articular capacidades institucionales, fortalecer la cooperación nacional e internacional y vincular la generación de conocimiento con las necesidades sociales, las políticas públicas y los sectores productivos.

Las cuatro instituciones coincidieron en que esta colaboración estratégica permitirá fortalecer el papel de la Ciudad de México como un centro internacional de investigación, formación profesional, cultura e innovación, con una visión orientada a poner la ciencia y el conocimiento al servicio del bienestar, la soberanía y el desarrollo del país.